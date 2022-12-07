【身體警號】排泄物狀態示身體狀況　醫生揭尿液太清澈並不是好事

▲ 排泄物狀態示身體狀況，醫生揭太清澈並不是好事。

由身體內排出的排泄物或是最直接能反映身體的狀況。台灣醫生最近揭示不僅大便能反應身體狀況，小便亦能。小便的話最重要是觀察「顏色」、「氣味」以及「泡沫」，若以上三項出現任何異常理應進行檢查。

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台灣腎臟科醫生於網上分享指，曾有病人拿著尿液樣本到診所查問尿中有白色結晶體是否代表他患上癌症，病人的舉動除了使他哭笑不得外，還提醒他分享有關如何觀察尿液的知識。

觀察尿液，可由「顏色」、「氣味」以及「泡沫」三方面著手：

1.尿液顏色

尿液並不是清澈並不代表健康，有可能是在反映喝水太多或尿崩症，而正常的情況下尿液應是呈淡黃色。然而若呈現其他的顏色亦代表著身體出現不同的問題：

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2.尿液氣味

正常之下，尿液的應有一陣的尿騷味。但有部份人則會出現以下的三種味道：

亞摩尼亞味：代表喝水量不足、忍尿或是身體出現感染

甜味：糖尿病

魚腥味：泌尿道感染

3.尿液泡沫

正常：出現的泡沫分散於四周，大小不一以及消散速度快

但若有蛋白尿的問題，尿中的泡沫會是細緻的小氣泡以及即使尿液靜止十分鐘以上氣泡依然存在。

泌尿外科專科醫生張皓琬接受TOPick訪問時曾剖析不同年齡層女性面對的尿急尿頻實況：

20至30多歲患者：多數是飲水或飲食的壞習慣引起。飲水太少導致小便過於濃郁，因為膀胱對濃縮的尿液更加敏感，不斷促使人產生尿意，也會造成尿急尿頻。另一相反是，大杯大杯灌入肚中，動輒超過3,000cc，若本身體形瘦削，又會造成飲水過量，膀胱脹滿，又引致尿急尿頻。

40歲以上的中年女士：生育後或有其他長期病，易有膀胱過度活躍症問題，張醫生指這是一個病症候群，原因不明。病徵包括尿急尿頻多夜尿，有部分甚至忍不到小便失禁。

更年期後：即使未曾生育，雌激素驟降，也會有盤底肌衰弱，如本身：一、曾生育且不止一個子女；二、經陰道生產；三、過胖，會令尿急尿頻情況加劇。

再差些是膀胱下垂，盤底肌衰弱，病人總感小便痾不清。而有食用血壓藥、糖尿藥或曾中風、腦退化，會影響操控膀胱的神經綫，也會造成尿急尿頻。

至於尿頻問題，要界定是否尿急尿頻，可參考以下上廁頻率：日間不應多於8次，約每兩小時去一次。睡眠期間不應有夜尿及任何時間也不會有急到漏尿情況。

這問題看似不是致命病症，但甚實極影響當事人心理生理。病人不敢外出，影響工作表現以為是偷懶。社交、心情都會受損，也殃及枕邊人的睡眠質素。

要留意尿急尿頻也是膀胱癌的病徵，因被膀胱的腫瘤壓着致尿頻。可用尿液細胞檢測是否不正常，並以電腦掃描探測膀胱底部是否有異。

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責任編輯：羅嘉欣