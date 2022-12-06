【超市盜竊】醫管局女高層與醫生丈夫涉超市偷逾1600元食物　保安供稱被告沒掃描海膽等貴價貨

▲ 被告為趙名宇（左）及莊慧敏。（資料圖片）

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同丈夫骨科醫生，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，同被控1項盜竊罪。2人否認控罪，案件今（6日）於九龍城裁判法院開審。超市便衣保安供稱，當時留意到兩被告推著載滿貨品的購物車往自助付款機付款，車上亦有貴價貨，憑其經驗有感容易有事發生，結果發現被告沒有掃描貴價海膽、西瓜和蜜瓜等貨品。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。控罪指，兩人於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫1層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊屬於永旺的財產，即1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

趙及莊今分別由由資深大律師駱應淦和大律師布喜后代表。辯方透露將爭議被告的錄影會面內容。

超市便衣保安陳行舉供稱，案發時在自助付款機旁邊的包裝枱當值，看見女被告推著購物車，男被告尾隨，兩人走到1部自助付款機前。陳因為留意到被告購物車有很多貨品，當中包含貴價西瓜，故特別留意兩人的行為。陳解釋憑其經驗當客人推一大車貨去自助付款區時「好易有啲事情發生」。

陳續指，留意到兩人在付款時未有掃描部分貨品，懷疑兩人盜竊，遂在兩人付款離開後尾隨兩人至停車場表明身分，問道兩人是否有貨品未付款，兩人回應有付款。

陳其後帶兩人到保安室，要求兩人出示單據，並在兩人面前核對貨品是否已全部付款。經點算後，陳發現兩人共有10件貨品沒有付款，包括小卷壽司、西瓜和蜜瓜等，隨後報警處理。陳在盤問下稱，當時看到兩人沒有掃描貴價海膽、西瓜和蜜瓜等物品，故特別留意兩人行為。

▲ 超市便衣保安陳行舉（右）今作供。（ 陳國峰攝）

庭上播放涉事閉路電視片段，控方指女被告先將海膽放在環保袋上，之後再放進保鮮袋。貨品主要由男被告掃描，女被告曾將未付款的西瓜、蜜瓜和藍莓等放進袋內。

控辯雙方承認事實指，兩被告購買了23件貨品，未付款的貨物則有10件，包括日本小玉西瓜、鹿兒島蜜瓜、2盒摩洛哥藍莓、2盒布丁、日本雞胸和海膽等。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣