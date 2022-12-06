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【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚

親子 16:34 2022/12/06

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入豪門未必就等於幸福！

一入豪門深似海！嫁入豪門外表風光，內裡辛酸誰人知？內地一名王姓女子於網上發文揭發嫁入百億豪門的悲慘生活，她要到老爺公司上班，但人工只有6500人民幣（約7200港元），老爺任意差遣猶如工人，而丈夫就一天到晚賭博、喝酒、玩女人，還出軌，甚至家暴令她流產，最終王女決定簽紙離婚，並在網上發文公開事件。

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王女表示自己讀中學時就認識富二代，大學二年級時開始談戀愛，畢業一年後就嫁入豪門，婚後在老爺的公司上班，月薪只有6500人民幣（約7200港元），她直言薪水偏低，但覺得是為自己公司上班，所以就不計較。除了處理公司事情，還要做老爺別墅的「女管家」，大大小小事情都要她張羅，慘變阿四，因為工作太忙險流產，需要請假休養，但老爺知悉後竟然大發雷霆，更罵她批准她放假的部門主管。

而丈夫的表現更令她感到絕望，王女表示，丈夫整天吃喝玩樂揮霍無度，「遊戲裏的衣服都價值上萬，玩一個遊戲都能花掉上百萬、上千萬」，且生活淫亂出軌成性。凌晨3、4點回家更叫醒她煮宵夜。

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而王女在微博中更展示疑似與丈夫的對話，說要找個「符合要求的白富美」，已育有一個小孩的她，又再次懷孕，這是丈夫突然提出要離婚，於是丈夫千方百計逼她墮胎，稱「肚子裏的孩子不正常」、「妳就去做個手術吧，這個小孩生下來是不會幸福的」、「妳總不想小孩生下來被我討厭吧」、「第一個小孩已經是意外了，意外就不要發生第二次了」，更一度施以家暴，要把她趕出家門甚至要求她「淨身出戶」。遭受身心折磨下，王女不幸流產。

忍無可忍下，王女下定決心簽字離婚，感嘆「我曾經不想離婚，因為孩子。有一個家庭雄厚、有權有勢的父親，孩子的人生說不定會更容易，但最終我能做出離婚的決定，也是因為孩子」。她直指不想孩子成為像父親一樣的人，「出生在羅馬是好事，但一個人不懂得尊重生命、責任、還有愛，崇尚的只有金錢、權力還有暴力，羅馬也會有崩塌的一天」。

事件引來網民熱議，有網民批評丈夫一家做法過火，「一家變態」、「不要小看一個母親保護孩子的決心」，又認為「財物意識非常強的富二代父母，是不把錢直接送給孩子的。所以女人很難得到補償，因為法律官方總不可能去執行男性父母的財產。」、「女人不要戀愛腦，太心軟太善。」

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責任編輯︰王明芳

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