【防止賄賂】涉收賄助分包商獲合約　廉署起訴私樓建築地盤前工頭

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廉政公署今日(6日)落案起訴一名工程公司前工頭，涉嫌收賄以助一名分包商取得一個私人住宅項目的建造工程分包合約。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四(12月8日)在沙田裁判法院答辯。



莫耀全，62歲，天美工程有限公司(天美)前工頭，被控三項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。



案發時天美是大埔滘一個私人住宅建築項目(該地盤)其中一個分包商。被告是天美工頭，負責協助招聘和監督工人施工。2021年5月，被告向天美介紹另一名分包商以70萬元承包該地盤部份道路建築工程。被告涉嫌在2021年6月至8月期間，接受該分包商三筆賄款，每筆3,000元，以協助對方取得上述道路建築工程的分包合約。



天美不容許員工就其業務有關的事宜，包括向公司介紹分包商而索取或接受利益。天美在廉署調查案件期間提供全面協助。



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責任編輯：余思嵐