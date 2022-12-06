【聖誕節2022】送禮之選台灣直送曲奇禮盒　限定64折起＋早鳥優惠9折

▲ 台灣直送法式曲奇品牌ISABELLE。（圖片由品牌提供）

聖誕節即將來臨，曲奇餅絕對是送禮之選！台灣直送到港法式曲奇甜點品牌 ISABELLE，包裝以時尚夢幻的禮盒為主，包括全新登場淡紫色手提盒「薇愛倪Violette」及首飾盒造型「愛的故事（雙層）Tiffany Love (Supreme)」，聖誕期間訂購更享低至64折及早鳥額外9折優惠，大家是時候準備禮物過聖誕。

台灣最大糕餅品牌之一 ISABELLE，提供法式宴會美點曲奇，今個聖誕更攜同新品直送到港，粉紫色主調的「薇愛倪Violette」，以手提盒提起雙層手工曲奇，加入焦糖杏仁船及白蘭地葡萄夾心，並配搭綁上絲帶蝴蝶結的圓筒形首飾盒造型的「愛的故事 (雙層) Tiffany Love (Supreme)」。

除了聖誕必選禮盒，當然還有更多送禮產品及新品推介：包括「鍾愛珍珠 Love Pearl」、新推出茶香幼滑的白朱古力曲奇「阿薩姆茶戀人曲奇」、「醇黑戀人曲奇」和粉色繁花設計的「安妮特Annette」。ISABELLE 亦與 TWININGS 攜手合作，推出「吉納 Ginette」，法式滋味曲奇配以英式芳香茗茶的 Crossover 曲奇茗茶禮盒系列，茶香幽幽、清醇貴格。

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即日起至12月10日，可享聖誕早鳥優惠， ISABELLE期間限定訂購正價貨品可享低至64折及早鳥額外9折優惠，每單訂購滿$1200更享免運費安排，特設線上eshop及多個銷售點， K-11 Art Mall Pop-up Store更將於十二月中登場！

ISABELLE禮盒設計包括單層、雙層、三層、手提盒及手提袋等多樣包裝可用作首飾儲物箱。曲奇甜點產品全部獨立包裝、方便與親友分享，又不添加化學防腐劑及不含人造色素，少甜少油，鬆脆可口。曲奇更嚴選優質牛油及麵粉食材，台灣當地新鮮製造運送到港。

ISABELLE Pop-up Store 地址：K-11 Art Mall B2

將於2022年12月17日開始營業至2023年2月28日

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責任編緝：蕭雅文