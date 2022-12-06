【日本車禍】陳嘉慧靜岡遇交通意外　Erica報平安：好好珍惜身邊嘅人 　

▲ 陳嘉慧

近年受TVB力捧的小花陳嘉慧（Erica）趁有時間往日本探親旅遊，不過，日前她駕車與家人到靜岡縣出遊時，於吾妻山隧道遇到11車連橫相撞車禍，情況相當危險。

幸她及時急煞才避過一劫，但由於事出突然，她與家人都同被嚇親。

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Erica接受傳媒訪問透露當時在正在高速公路，旁邊車輛都很快，突然其前面的車全部連橫相撞，非常大聲，當時情況很恐怖，令其害怕：「前面幾架車有人受咗傷，喺隧道入面都困咗3個幾小時，好在屋企人都冇事，我都係第一次咁樣親身感受，大難不死，真係好彩！」

此事在今早經報道，不少朋友及粉絲都為陳嘉慧擔心，她在今日下午約2時半在社交平台發文報平台，並呼籲大家出遊要小心安全，寫道：

要大家擔心了🥺🥹

我冇事呀❤️

好彩剎得切車平安無事💦

希望前邊11連撞嘅人都冇事啦🙏🏻

意外真係隨時隨地唔知幾時會發生，所以未發生前真係要好好珍惜身邊嘅人！

最近大家都多咗去旅行，真係要小心啲🙏🏻 注意安全⚠️

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