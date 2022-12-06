【情陷網騙】單親港媽陷網騙癡戀「菲律賓藝人」　甘願賣樓籌$160萬救情郎

▲ 有單親港媽求助《東張西望》，希望節目組救情郎，拒絕相信自己受網騙。

網絡騙案不時發生，當中涉及不少情騙，本港有名單親媽媽早前求助《東張西望》，情陷網騙的她卻不是要節目團隊為自己取回公道或警世，竟然是要節目經去救她的「情郎」。該名港媽即使已賣樓籌$160萬一去不回，仍不相信自己是騙案受害者，令主持人及觀眾大感匪夷所思。

單親港媽情陷網騙

昨日（5日）無綫 《東張西望》播出有關「香港單身媽媽網戀與菲國名歌手？ 事主仲賣樓救情郎」個案，有名單親媽媽陳女士向節目組求助，節目中，她未有展示樣貌，聲音經過特別處理，她向主持人王嘉慧分享「遠距離戀愛」故事，她在網上結識到一名50多歲的型佬，陳女士深信對方是聯合國醫生鍾醫生Eric。

▲ 陳女士向東張主持王嘉慧訴說「愛情」故事。（影片截圖）

Eric向陳女士聲稱需要一大筆錢才能夠離開也門，陳女士堅信Eric，為救對方，不惜賣樓套現百多萬，租樓自住，總共籌錢匯款160萬予對方，為求盡快助對方贖身、購買機票離開、聘請替補醫生等。陳女士指出機票分為11萬、20萬多、30萬多3種不同程度，此應是騙徒測試陳女士的底線可騙多少。主持人問何以機票要高達數十萬，陳女士沒有半點猶疑去解釋，因為Eric身處禁區，那處不是天天有飛機，需要派出私人飛機去營救。

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急見病重女兒

騙子為了搏取陳女士的同情心，進一步出動「假女兒」，Eric表示住在寄宿學校的女兒近日患了重病，很想念她，想盡快離開也門，Eric更動之以情向陳女士說︰

如果我不能很快見到我的女兒，她會很難過，她也很喜歡你，她叫你媽媽。

陳女士不虞有詐匯款給Eric，而Eric承諾回來後會買大屋讓她好好生活，陳女士稱不需要，「唔使客氣，只要你平安返嚟就得」。

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P圖信以為真

騙徒Eric「食過返尋味」，之後表示自己在機場被捕，說行李中被放入違禁品，更傳來一張在監囚的照片。可是該張是P圖，改圖技術很差，照片中Eric的頭部明顯夾硬貼在原圖上，而且坐牢中的Eric仍然面帶微笑，而節目組亦找到原有新聞圖。然而，陳女士深信不已是真事。

所謂的Eric其實是菲律賓著名演員Enrico Smith Quizon，陳女士知道撞樣後質問對方，而Eric竟然指菲律賓那位才是戴住面具造假，最離奇是陳女士仍然執迷不悟。主持人在節目中時時流露驚訝及無奈的神情。

菲律賓無人不識的藝人

《東》主持街頭訪問幾位菲律賓外傭，將Eric的相片向她們展示，姐姐們看到開心表示很靚仔，指相中人是在菲律賓無人不識的藝人，指他出身富有家庭，現時少了演出，只間中擔任嘉賓演出。而聽到有人利用Enrico相片招搖撞騙，有姐姐即時拿出手機拍下，表示要跟朋友說。

真正的演員Enrico Smith Quizon有回覆《東》節目組的查詢，表示得知網上有很多人利用他的照片設假的社交平台帳戶，他表示一定不是他去行騙，因為家族很有地位，而礙於受制經理人公司，他未能就此事作正式公開澄清。

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責任編輯︰王明芳