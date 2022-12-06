【最新疫情】今增9,952宗確診　另增16名染疫者離世

▲ (曾耀輝攝)

本港今日（6日）新增9,952宗確診，其中輸入佔725宗。另增16名染疫者離世，今波疫情共錄得10,629宗死亡個案。

輸入個案中，共464宗涉及機場檢測樣本、共199人於抵港第1至3日驗出陽性，共62人於抵港第4至7日才確診。

學校個案方面，今共923間學校呈報2,472宗確診，涉2122名學生和350名教職員；有36間學校共44班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，14間安老院舍，共17名院友及5名員工確診確診，31名院友及1名員工需要檢疫；12間殘疾人士院舍，共17名院友及2名員工確診，36名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，本地個案中亦累計發現113宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、四宗BF.7及123宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：黃小冰