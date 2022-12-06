【公屋供應】葵盛圍公屋項目申請放寬地積比　料可增約150伙供應

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房委會擬在大窩口道分2期建公屋，近日向城規會申請放寬項目地積比率及建築物高度限制，放寬後可額外提供150伙，最終提供937伙公屋單位。

大窩口道公營房屋項目分2期，第1期位置毗鄰葵涌邨茵葵樓，第2期項目則位於葵盛東邨盛和樓對面。按2022-23年度的公營房屋預測建屋量，大窩口道第2期項目將較早於2026/27年落成，第1期項目則會於2027/28年落成。

房委會向城規會申請略為放寬2個項目的地積比率及建築物高度限制，以提供更多單位。包括建議將最高住用地積比率由6.0倍略為放寬至6.5倍，以及將第2期地盤的建築物高度限制，由主水平基準以上190米放寬至198米。

如有關申請通過後，第1期和第2期地盤分別可提供554伙（39層高）和383伙公屋單位（42層高），合共937伙，較原先設計增加約150伙。

就項目環境評估方面，房委會認為擬建發展項目不需要任何道路噪音緩解措施，營運階段亦不會受到不良的空氣質素影響。

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記者：陳梓蔚