【中學概覽】全港44間中學減42班中一　9校瀕臨跌穿殺校安全綫

▲ 按《中學概覽》統計推算本學年全港減少35班中一。（資料圖片）

中學收生壓力愈趨嚴峻，本報按今日（6日）出版的最新《中學概覽》統計，全港中學本學年中一開班數目，發現有42間中學合共減少44班中一，其中有9間中學減剩2班中一，瀕臨殺校邊緣，沙田區削11班成重災區；連同2間官校各削2班，共有8間官校減中一班。另有9間中學各增一班中一，令全港計中一班淨減35班。

學界指受移民潮及未能與內地通關影響，學生人數每月下跌，籲教育局在殺校潮下制定紓緩措施，倡彈性減派同時提升教育質素。

據家校會今日出版的《中學概覽》載列今年9月學校開班數據，本學年全港官立及資助中學整體縮減35班中一，計及42校共減44班，以及9校各加1班。減班情況遍及全港13區，沙田區多達11校各減1班；其次為元朗區亦減6班；本學年起逐步停辦的明愛柴灣馬登基金中學，所屬東區今年再削4班中一；5區包括灣仔、九龍城、西貢、大埔及屯門亦各減3班。

減班的官立學校多達8間，佔全港30間官立中學逾兩成。其中兩間官校急削兩班中一，包括今年起逐「併入」九龍工業學校的黃大仙龍翔官立中學，而2026/27學年重置到觀塘安達臣道的筲箕灣東官立中學，中一班數亦「4變2」，連同另外8間班數「3變2」的津校，同樣瀕臨殺校邊緣，再削班就須提交學校發展方案，方能繼續營辦。

香港中學校長會主席連鎮邦指，沙田區部分中學因去年因區內人口增加而擴班，今年「復常」而減班，但跌至2班中一的中學面臨殺校危機亦不容輕視，當中部分中學受未能通關影響跨境生人數，移民潮也令學生人數「每個月郁緊」，籲當局制定創新的區本減派措施。

香港津貼中學議會主席李伊瑩形容學界減班情況愈來愈嚴峻，倡教育局參考小學25人小班教學，或「英中」實際每班27人等數字，與學界商討研究減少每班派位人數，以促進互動學習、加強學生成長照顧。

教育局解釋，減班涉及有學校本學年起停辦中一，或因9月點人頭後需減班，以及有學校去年「擴班」後回復班數，或實行「循環班級結構」而回復較低班數等多個因素；局方作為官校辦學團體，亦將以身作則審慎考慮政府政策、人口變化、學額供求等，以訂定個別官校長遠發展方向，包括停辦長期收生不足的學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校合併或重置。強調局方會因應學生人口結構性下降，務實理順學額供求情況。

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記者：馮琪雅、李榮忠