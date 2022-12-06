【學生流失】全港中學減少35班中一　9校瀕臨跌穿殺校安全綫

▲ 按《中學概覽》統計推算本學年全港減少35班中一。（資料圖片）

學生人口下跌及移民潮持續衝擊學界，TOPick按最新《中學概覽》統計全港中學本學年中一開班數目，推算全港整體淨減35班中一，包括有42間中學合共減少44班中一，以沙田區最嚴重，全區減少11班中一；當中多達9間中學的中一班數減至兩班，瀕臨殺校「安全綫」。

《中學概覽》今日（6日）出版，載列全港中學開班情況，對比官立及資助學校本學年中一及中二班數，以推算最新中一減班情況，全港減少35班中一。全港以沙田區減班情況最嚴重，按年減少11班中一，11校各減1班；其次為元朗區減少6班中一，涉及6間中學。

減班的42間中學，合共減少44班中一，其中兩間官校急減兩班中一，包括去年開辦2班中一的黃大仙龍翔官立中學於本學年起逐步被「殺校」，以及筲箕灣東官立中學中一班數「4變2」；整體有9間中學中一班數「3變2」或「4變2」，瀕臨跌穿須提交學校發展方案方能繼續營辦的安全綫。

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記者：馮琪雅、李榮忠