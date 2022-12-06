【簡約公屋】立法會議員洪雯指存兩大問題　「予人不惜代價盲追KPI的感覺」

▲ 洪雯批評簡約公屋造價昂貴，選址亦不理想，加劇當區生活配套不足的問題。（資料圖片）

港府昨日到立法會房屋事務委員會講解簡約公屋，不過，立法會選委界議員洪雯直指政府未能釋疑，批評簡約公屋造價昂貴，選址亦不理想，加劇當區生活配套不足的問題。

洪雯在社交平台以「難以令人支持的簡約公屋」為題發文，指出簡約公屋存在的問題。

首先，造價方面，洪雯指，撇除政府基建、營運、推廣的成本，單以267.9億元的建築成本來計算，一個單位，政府需投入89.3萬元；居民一般住五年，若除以日計，政府每日需要在一個單位投入489元。

489元，酒店都租到了，當中尚未包括居民住滿五年後、拆卸建築物所需的費用。我們真的有如此的必要，興建這種耗費巨大的臨時性建築嗎？

雖然房屋局局長指，簡約公屋不能用簡單除法計算，強調造價與傳統公屋相若，平均約68萬元，但洪雯認為相關算式如何計？明細如何？至今付之闕如，令其很難支持現階段的撥款申請。

洪雯又提到「簡約公屋」的選址問題，她舉例，屯門第54區涉及兩塊地盤，其中一塊，即第4A（西）號地盤，政府早已規劃了作「政府、機構或社區發展」之用，將包括社區會堂、體育館；另一塊地，即第4A（東）號地盤，原本亦已擬定了興建學校。然而現在因「簡約公屋」之名，這些土地的規劃通通需要讓路，再等至少五年。

她質疑「簡約公屋」本身已欠缺足夠的社區配套，如今再多一批市民住進屯門第54區，只會加劇當區生活配套不足的問題，對當區居民並不公平，直言「予人一種不惜代價盲追KPI的感覺」。

洪雯認為，與其傾注大量資源興建臨時性建築，不如集中資源，加快興建傳統公屋和居屋，完善香港的房屋階梯。

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責任編輯：關景騰