【打擊罪行】涉租單位24小時清洗黑錢　警拘13男涉款1.68億元

▲ 警方打擊洗黑錢行動。(曾秋文攝)

警方搗破洗黑錢犯罪集團，涉嫌利用即時通訊軟件、社交平台招攬市民買賣銀行戶口，共拘捕13名男子，涉嫌處理共超過1.68億元的犯罪得益。

財富情報及調查科高級督察周雅詩表示，有犯罪集團利用即時通訊軟件和社交平台招攬市民售賣俗稱「傀儡戶口」的銀行賬戶，從而收取騙款及清洗「黑錢」。警方最後鎖定一個犯罪集團，得知他們租用荃灣區工廠大廈一個單位作掩飾，設立24小時營運中心。

警方於昨日（5日）採取拘捕行動，在目標單位內拘捕4名集團骨幹成員，涉嫌「串謀洗黑錢」，並搜出多部手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物；另外在全港多處拘捕9名售賣傀儡戶口的男子，被捕13人年齡介乎18至45歲，報稱任職速遞員、建築工人和無業。警方估計犯罪集團今年3月開始運作，利用104個虛擬銀行戶口，處理逾1.68億元的犯罪得益，該集團並以每個戶口500元至2000元作招徠，利誘市民提供傀儡戶口作犯案用。

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記者：曾秋文