【王室風波】英女王生前哈里電話轟炸索錢　查理斯堅決斷財源︰我不是銀行

▲ 有指英女王生前遭哈里電話轟炸索錢，而查理斯則堅決斷財源。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世後，由國王查理斯三世（King Charles III）掌管王室。王室成員的動態為人關注，其中哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）合拍的紀錄片將播出，預料會再次掀起王室紛爭。有指在英女王生前，哈里不斷來電轟炸，主要為了金錢，而其父查理斯拒接兒子電話，也不願提供經濟援助，揚言「我不是銀行」。

據英國《太陽報》報道，37歲的哈里與梅根於2020年淡出王室，並移居美國加州。英女王在世時一直愛錫孫兒哈里，並希望尋求方法讓他與王室破冰，修補他與查理斯的父子關係。只是自菲臘親王離世後，英女王身體轉差，已辭去王室主要職責，讓查理斯處理大部分事務。

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查理斯只許發電郵聯絡

有知情人士透露，哈里在英女王病逝前一年，曾多次致電給她，提及金錢問題。英女王總是樂意與哈里交談，但當他索錢時，她說「你為甚麼不跟你父親談談呢？」知情人士直言，「哈里沒人們想像中那麼富有，他想要錢」。

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當時哈里告訴英女王，查理斯不再接他的電話了。英女王因此詢問兒子，為何不聽哈里的電話，堅持只接受他透過電郵聯絡，並透過助理回訊息。查理斯回應，「因為我不是銀行」。除了查理斯，有指威廉王子等王室成員得知他的出書協議後，就不再與哈里深入交談，擔心他在書中公開大家的說話。

聲稱王室切斷經濟來源

哈里和梅根聲稱在辭去王室職責移居美國後經濟獨立，他們與Netflix和Spotify達成了數百萬英鎊的交易。不過，哈里在2020年3月接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時抨擊父親，聲稱他「確實被切斷經濟來源」。

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王室的財務紀錄顯示，查理斯在2020/21財政年度給哈里200萬英鎊（約1900萬港元），但最新的文件顯示，查理斯在過去一年已沒從康沃爾公爵的基金中，為他支付過任何款項。雖然如此，但有接近查理斯的消息人士稱，其實他非常愛他的兩個兒子。

哈里與梅根合拍的Netflix系列紀錄片《Harry & Meghan》，於12月1日正式公開預告片，但未公布開播日期。據知這輯紀錄片共有6集，在約1分鐘的預告片當中，可見多張哈里與梅根的黑白日常照片看似幸福，然而隨著背景音樂轉換，氣氛愈來愈不安。

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責任編輯︰王明芳