【唐詩詠戀情】詩詠入行近20年情路坎坷　多個感情對象惜未能開花結果

▲ 希望詩詠早日找到好對象。

有「絕世好女友」之稱的唐詩詠日前被傳出疑似有新戀情，皆因她在朋友聚會中親暱地撓實一位男子手臂合照，仿如女主人，隨即引起網友揣測，難道詩詠成功脫單？

此緋聞在昨日被各媒體報道後，唐詩詠也有在個人社交平台發文，可是完全沒有提緋聞，即是沒有承認拍拖但也沒有作出澄清否認。

其實詩詠入行近20年，情路一直十分坎坷，每段感情愛得深，同樣傷得更深，多段感情都未能開花結果。

【唐詩詠戀情】41歲唐詩詠疑成功脫單 與商場高層經理撓到實合照慶生

余文樂

入行初期，唐詩詠曾與余文樂合作拍攝港台劇集《青春＠Y2K》而撻着。

不過二人拍拖不久，有傳因為余文樂在拍戲時跟盧巧音擦出愛火花，令二人感情告終，終戀情只維持一年。

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崔建邦

2005年，她與崔建邦合作節目《K-100》時互生情愫，經過男方熱烈追求，二人很快成為戀人。

不過二人拍拖期間男方不斷跟其他女星傳出緋聞，面對崔建邦多次的背叛與出軌，詩詠亦選擇一次一次地原諒。

他們由2006至2014年八年間經歷「五離四合」，即使男友是非多多，負面新聞纏身，詩詠仍不離不棄，為男方說盡好話，當中離離合合，她終在2014年決定狠斬8年情。

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洪永城

2013年唐詩詠與洪永城拍劇集《載得有情人》而認識，至2015年洪永城公開示愛表示力追對方並成功。

二人拍拖期間不時出現「暗湧」，詩詠亦努力為男方護航，惜因二人出現意見分歧，在2017年結束兩年多情。

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陳思銘

2019年唐詩詠被拍得與同年賺過千萬，坐擁3億身家的「教育界王力宏」陳思銘於男方屯門寓所密會，又一起到超市蜜會購物，他們亦曾在社交網先後分享同一地點照片疑似拍拖，惟二人一直未有承認戀情，強調只是好朋友。

及後，有傳詩詠與情同兄妹的馬國明擦出愛火花，當時陳思銘更在網上寫長文，其中一句「想念一個人，唔代表要追返佢。​不打擾，便是最後的溫柔。」字裡間暗示情已逝。

可是事後陳思銘接受傳媒訪問時表示二人無分手，因為從無一齊過。

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