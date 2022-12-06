【死而復生】遺體送殯儀館恐怖復活　員工凌晨上班驚見死者睜開眼

巴西近日發生「死者復活」事件，一名62歲男子因口腔癌併發症，被醫院宣判死亡，家屬拿到醫院開立的死亡證明後，就將其遺體送到殯儀館，豈料翌日凌晨時分，殯儀館員工上班時，赫然發現躺在屍袋內的男子「復活」，張開眼睛躺在屍袋中，還有微弱呼吸。

綜合外媒報道，62歲男子Jose Ribeiro da Silva於上月29日於Uruaçu的醫院被宣判死亡，死因是口腔癌併發症，醫生隨後將死亡證明書交給死者家屬，遺體也被裝進屍袋，送到距離醫院100多公里的Rialma殯儀館。

上月30日凌晨1時時，一名殯儀館工作人員準備上班，赫然發現躺在屍袋內的死者竟「復活」，他睜著眼睛且還有呼吸，但呼吸有點困難，工作人員嚇得立即聯絡緊急服務部門，並將子Jose送到附近的醫院救治。

據Jose妹妹稱，突然收到殯儀館工作人員來電，稱其哥哥還活著，直言令她覺得不可置信，

我哥哥在屍袋中待了5個小時，一定覺得很冷，真的是太可怕了，這樣的錯誤讓人難以接受。

Jose妹妹最後決定報警，目前警方正展開調查。涉事院方稱，已將簽署病患死亡證明的醫生解僱。

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責任編輯：羅嘉欣