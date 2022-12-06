【關愛隊】區議會分區各設關愛隊小隊　兩年最多可獲資助120萬元

▲ 政府明年首季會先在荃灣和南區成立「關愛隊」，本月公開邀請團體報名。（經濟日報資料圖片）

施政報告提出成立「18區關愛隊」，當局向立法會提交文件透露，會參考區議會分區劃界，每小區各設一支「關愛隊」小隊，每隊約8至12人，由地區團體通過遴選承包，兩年總資助金額約為80至120萬元。

政府明年首季會先在荃灣和南區成立「關愛隊」，本月公開邀請團體報名，參加第一階段遴選。民政及青年事務局局長領的「全港關愛隊評審及督導小組」會制訂準則，確保申請團體須愛國愛港，能支持和配合政府的領導，具備一定地區網絡和服務經驗，擁有跨區域的動員能力，以及有能力凝聚並會尋求社會資源。

申請團體須愛國愛港 能支持和配合政府領導

各區民政事務專員擔任主席的「地區評審小組」，會負責評審團體是否符合評審準則，並將結果提交「全港評審小組」審批，只有通過首階段遴選的團體，方可提交服務建議書參與第二階段遴選。

各區民政事務處會因應區情，爲各小區擬備項目綱要，列明必需的服務要求，並訂定關鍵績效指標，包括服務對象總人數／人次、關愛活動的次數、探訪的大廈類別等。團體可因應項目綱要，就小區工作提交服務建議書，當中訂明各服務項目的服務水平和預算開支。

團體提交的服務建議書中，亦必須提供建議成員名單，而成員需要愛國愛港，並有地區服務經驗。當局建議，組成應多元共融、充分凝聚不同界別，應吸納青年、婦女和不同種族人士，並因應服務需要，吸納具提供相關服務經驗或專業知識的人士。

建議書須提供成員名單 若設政策宣傳等額外服務可獲加分

「全港評審小組」亦會制定準則，「地區評審小組」會負責評審建議書，並將結果呈交「全港評審小組」審批，得分最高的團體，會成為該小區的「關愛隊」小隊。當局在文件中特別提到，為鼓勵「關愛隊」協助社區建設，凝聚民心，如額外服務以政策宣傳及教育或大型地區節慶活動為目標或主題，有關申請將獲優先考慮。

政府在文件交代，會為「關愛隊」提供部分資源，地區民政處會因應各小區的情況，在項目綱要中訂定每小隊的資助金額，每小隊於兩年資助協議期的總資助金額，大約為80至120萬元。

當局又表示，「關愛隊」目的是凝聚社區資源和力量，鼓勵申請團體亦要透過贊助、捐贈或團體內部資源提供關愛服務，強調評審準則亦會考慮團體提供額外資源的能力和計劃。

每年須交工作及財務報告 由兩級「評審小組」省覽

獲選為「關愛隊」小隊的團體，會與地區民政處就獲接納的服務計劃，訂立資助協議。小隊須遵守協議條款和總署發出的指引及規定，亦須每半年向地區民政處提交工作報告，並每年提交工作及財務報告，由「地區評審小組」和「全港評審小組」省覽，所有收支須經過獨立執業會計師審計。

政府強調，地區民政處會定期監察「關愛隊」工作，包括派員巡視或出席活動，以評估服務成效，亦有權與持續不達標的小隊終止資助協議，並可要求團體退還已獲發放的資助。

當局又表示，未來參考荃灣和南區的經驗，陸續在其餘地區成立「關愛隊」。

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責任編輯：胡偉明