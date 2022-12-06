【J2ers】黃紫恩陳若思玩《獎門人》濕身零埋怨　演出超投入成上位小花【多圖】

黃紫恩（Jojo）與陳若思（Amber）兩位小花年齡同樣26歲，兼且都為J2的台柱成為J2ers。而且二人近日分別上《開心無敵獎門人》，在玩「彈遮遮」環節玩得夠投入受注目。

首先黃紫恩以Bra Top配瑜伽褲玩「彈遮遮」，可是連續答錯問題被淋濕，而Jojo十分專業，深明娛樂大眾之道，被淋水時還作狀扮洗頭，喜感十足，同時也展示健康好身段。

至於陳若思穿低胸貼身瑜伽裝玩「彈遮遮」，被不斷淋濕的仍不氣餒，傾前身去按鐘搶答問題，令美好身段更加展現在熒幕前，myTV SUPER更上載足本版上網，並以「進擊濕身陳若思兇狠搶答連環輸」為標題。

所以，黃紫恩與陳若思堪稱最有望上位的J2ers。

【不正常愛情研究所】Jojo+Karen+Susuca穿約會戰衣 達人教Speed Dating脫單心得

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黃紫恩 作風大膽好舞功

被指貌似林夏薇的黃紫恩（Jojo）本名黃芷欣，早於2019年擔任Big Big Channel的KOL，入行前在香港理工大學修讀設計科，大學畢業後加入TVB任《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目做主持。

另外，她亦參與劇集的演出，包括於《愛．回家之開心速遞》演群姐的「濾鏡版」，以及於《青春不要臉》扮學生妹。

不過受注目是今年主持J2教導性知識節目《冇人性教育》，因為其言行大膽，在節目大方談有關「性」的課題而人氣急升，甚至被封新一代「性」女。現時她主持《不正常愛情研究所》，繼續言論大膽作風。

此外，擁有好身段的好亦不時於IG大方派福利，性感程度不遜於J2另一女主持波波黃婧靈。同時她舞功不俗，在《全城一叮》騷舞藝。

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陳若思 做野人上位

陳若思（Amber）原名陳紫瑩，細細粒但身材好的她，在中學畢業後任職模特兒，更不時在一些動漫展出現，未正式出道已有一批宅男粉絲。

在2020年8月，她改名「陳煦凝」參加《香港小姐競選》並晉級最後10強，之後成旗下藝人。於2021年初加入成為兒童節目主持，因為她過往拍過不少福利照，所以在當兒童主持後收起性感。她在同年8月初離開兒童節目組，並在10月宣布改名為陳若思。

Amber平時不時更新IG，但不同入行前大派福利，改走可愛、甜美風格為主，只是輕露纖腰、事業線，不如以往般「疏爽」。

現在她主力J2節目，當中與同為港姐出身的何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）主持《港女野人》頗受歡迎。

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