【江澤民病逝】鳳溪第一小學課室貼遺像安排默哀　多間大專院校辦悼念儀式　

▲ 鳳溪第一小學安排學生獻花。（校方提供）

前國家主席江澤民病逝，北京今日（6日）舉行追悼大會。上水鳳溪第一小學今早舉行悼念活動，於各課室內貼上江澤民的遺像，並安排學生默哀3分鐘。校長朱偉林說，期望學生可認識國家領導人的付出，並以此激勵他們努力，為國家貢獻。另外，有大專院校亦辦追思儀式，

上水鳳溪第一小學今安排學生於課室內參與悼念活動，先由校長介紹江澤民的生平，並播放兩條相關短片；10時正全體師生默哀3分鐘，及後再介紹江澤民於經濟及政治上的貢獻。校方安排於每個課室貼上A3海報，上面印有江澤民遺像，並寫上「沉痛哀悼」、「永遠懷念前國家主席」的字句。校方又讓每班學生在一張紙上簽名，貼到花圃的兩塊展板上，再由教職員及學生代表行鞠躬禮及獻花。

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校長朱偉林說，學生已屬「隔代」，本來對江澤民的認識不多，期望透過今次活動讓他們了解更多國家領導的付出，「學習為黨、為國、為人民嘅情操」，亦藉此學習國家的發展歷程，「希望小朋友受到感召，日後可以為國服務。」他亦希望學生了解悼念及默哀的意義，並從中學會尊重他人。他指出，學校今特空騰空半小時的上課時間來進行悼念活動，並要求教職員及師生默哀期間穿素服，「校褸本身係棗紅色，（默哀）嗰時要着灰色冷衫。」

另外，有大專院校今於校園舉行悼念儀式。其中科技大學於校內演講廳舉辦追思大會，校董會及顧問委員會成員、管理層、職員及師生等200人出席。場內實時播放北京人民大會堂舉行的追悼大會，校園內的國旗、區旗及科大旗幟亦下半旗誌哀。

教大亦舉行悼念儀式，校董會副主席陳浩華、一眾管理層、教職員及學生均有出席。校長張仁良早前向師生發出電郵，指校方會下半旗致哀，並作相應課堂安排。教大校園不同角落亦有電視直播，讓師生一同參與悼念活動。

港專校園今日亦將國旗、區旗及校旗下半旗誌哀，校方安排未能出席直播儀式的同學，於各校舍及教學中心內合適的公共地方默哀3分鐘。校長陳卓禧早前率領教職員代表到中聯辦獻花致祭，他表示，希望師生能一起學習江澤民為國為民奮鬥的一生，弘揚愛國主義精神。

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記者：黃悅晴