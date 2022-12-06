【噴鼻式疫苗】袁國勇冀疫苗盡早在香港使用　暫未知疫苗效力可持續多久

▲ 袁國勇。（資料圖片）

港大教授袁國勇團隊與廈門大學和北京萬泰生物研發的噴鼻式疫苗，昨獲中國國家藥品監督管理局批准緊急使用【詳情即看：下一頁】，袁國勇今（6日）接受訪問時表示，疫苗能防止感染新冠病毒，希望能盡早在香港使用。

袁國勇指，傳統肌肉注射的疫苗，只能增加血液的中和抗體及T細胞，主要是防止患者染疫後現重症，而噴鼻式疫苗則主要刺激黏膜，尤其是上呼吸道黏膜的免疫，理論上能夠「防止你中招」，及防止患者釋放大量病毒感染其他家人，補充了現在注射疫苗的缺陷。他提到，若未曾接種疫苗及未曾感染的市民使用噴鼻式疫苗，保護力只有55%，但若已接種傳統疫苗並同時噴鼻式疫苗，保護力增至超過80%。

袁國勇又稱，暫時未知疫苗的效力可以持續多久，但認為應優先為長者及高危群組接種，並稱3期臨床測試均顯示疫苗的副作用很少。至於香港何時可以使用，袁國勇就指，需由萬泰判斷香港市場有多大商業價值，再決定是否申請在港使用。

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責任編輯：黃小冰