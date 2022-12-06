【婚禮人情】酒店辦婚宴收到$40人情　新郎嬲爆：查清楚價位

參加婚宴少不免需給人情，馬來西亞一名新郎近日在網上發帖，稱在吉隆坡一間酒店舉辦婚宴，豈料收到一封20令吉（近40港元）人情，令他非常憤怒，直言：「查清楚價位。」

綜合外媒報道，該名新郎日前在社交媒體發文，稱他和新婚妻子在吉隆坡一間酒店舉辦婚宴，豈料收到近40港元人情。他大呼虧大了。

該名新郎稱，宴請一桌親友的價位已是1500令吉（近3000港元）；平均1人至少150令吉（近300港元）。他又稱，

請你們來喝喜酒，肯定是要給人情，你可以說我們現實！但不現實，難道談感情？感情可以和酒店經理說免費嗎？

帖文引起大批網民熱議，大批網民稱，該對新人不應將婚宴當成賺錢的工具，婚宴是收到大家祝福，新人應糾正心態，「別亂請不熟的朋友來幫你付婚宴費用」；但也有網民認為，近40港元的人情確實過分「，自己出去外面吃飯，都不止這個費用，何況是去酒店」；要尊重場合來定人情。

生活易（ESDlife）近日最新公佈「2022年結婚消費調查」的結果，讓大家了解本港今年結婚開支、禮金中位數、人情中位數、求婚熱點及準新娘對鑽戒的基本要求。

調查發現，婚禮人情方面，今年婚宴人情，高級酒店及一般酒店分別維持在$1,500港元及$1,000港元，私人會所及特色婚宴場地人情中位數與去年同樣為$1,000港元，而酒樓、午間婚宴及西餐廳人情中位數亦維持於$800港元。

責任編輯：王明芳