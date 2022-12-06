【麥明詩拍拖】盛勁為讚欣賞麥明詩又靚又叻　分享追女仔必勝心得

十優港姐麥明詩（Louisa）與前機師盛勁為被拍到一同穿情侶裝甜蜜遊日，在飛機上女方更依偎男方的膊頭，非常甜蜜。

戀情爆出至今，兩人一直潛水沒有正面回應是否拍拖，麥明詩只是霸氣回應被網民笑要坐經濟客艙，似已默認戀情。

其實二人緋聞已傳約兩年，只是他們一直否認，不過麥明詩兄長早前在個人社交平台上載一張出海照片，相中已可見盛勁為與麥明詩同行，似乎早準備把關係浮面。

▲ 盛勁為早前與麥明詩兄妹一同出海，似乎已成功融入家中。

欣賞麥明詩又靚又叻

其實早前盛勁為接受Topick專訪時，已曾大方談到麥明詩，當時他坦言十分欣賞對方又靚又叻，不過最令他心動的是麥明詩的獨立自主性格。

當日盛勁在母校保良局董玉娣中學接受訪問，當時未爆出同遊日本新聞，麥明詩仍然只是他的「緋聞女友」，所以問到兩人關係時，盛勁為說：「好好朋友，唔排除任何發展可能性。」答案一早留後路。

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而問到最欣賞麥明詩那一方面？他續說：

最欣賞麥明詩又靚又叻，同埋佢係一個好獨立自主的一個人，呢樣嘢係令我好欣賞佢，唔會靠人，佢係靠自己多。佢想要嗰樣嘢會自己諗辦法努力去爭取，而佢係有辦法嘅人，我係好欣賞，而且價值觀相近都啱傾。

盛勁為表示自己最喜歡靚女，除靚之外，都要叻，而且價值觀要相似，溝通到好緊要。麥明詩是會考十優狀元、劍橋大學法律高材生，現職商業顧問，看來符合晒男方要求！

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死纏爛打追女仔

盛勁為在訪問中也分享自己的追女招數，笑言自己追女方法就是死纏爛打。

他從中3開始暗戀隔離班女同學，收到消息女生想讀理科及精英班，盛勁為就努力讀書，兩人終於在中4同班，而他就展開追求：「死纏爛打囉，細個唔識追女仔，小息就坐佢隔離，撩佢傾偈，放學又等埋一齊。」

終於奪得女神芳心，可是戀情維持到中7分手。估計今次盛勁為成功追到麥明詩，不知是否也重施死纏爛打的故技。

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記者：陳麗薇