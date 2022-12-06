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【食物安全】南非、美國和日本部分地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:06 2022/12/06

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南非、美國和日本部分地區爆禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（6日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指南非誇祖魯納塔爾省Maphumulo Local Municipality和美國密蘇里州Webster縣爆發高致病性H5N1禽流感，以及日本農林水產省通報，指日本愛知縣爆發高致病性H5禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首九個月並沒有從南非進口禽肉。此外，本港今年首九個月從美國進口約10,650公噸冰鮮和冷藏禽肉及約2.2億隻禽蛋，以及從日本進口約1,260公噸冰鮮和冷藏禽肉及約2.9億隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡南非、美國和日本當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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