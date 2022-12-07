【筍工定苦工】每日上班無所事事只食早餐睇報紙 年薪百萬男嫌無聊告公司︰這是歧視

最近有一件罕見的法庭案件「睇到人O晒咀」，英國一名年薪百萬的男子每天在公司無所事事，只是看報紙和吃早餐，沒有被委派任何工作而認為被公司歧視，而決定將公司告上法庭。原來，這名男子是因為做了一件有損公司利益的事，所以才被投閒置散的。

根據外國媒體報道，男子叫米爾斯，在英國愛爾蘭一間國家鐵路網公司任職財務經理。米爾斯表示他在公司一直被高度重視，在2000年開始便監控超過2.5億歐元(約20億港元)的資本預算，在2010年更獲升職。但這一切都從他做了一個決定後而有所改變。

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在2014年的時候，米爾斯發現了公司的「一些問題」，他先把這些都匯報給公司總裁。但疑似得不到相關的回應，米爾斯便繼而把這些公司保密的內容透露給政府的交通部長。自從成為了「二五仔」，米爾斯在公司的職務便被慢慢解除。

米爾斯對於每天「無所事事」的工作生活感到好苦惱。他表示每天會買兩份報紙回辦公室，然後便開始吃三文治及等待午飯的時間到來。他語帶乞求表示，

如果工作上有需要用到我的地方，那怕一星期只有一次，我也會感到很興奮。

但可惜，米爾斯在公司被完全視作透明，

沒有與工作相關的電子郵件，沒有任何信息，沒有任何通信，沒有同事與我交流。

這些在米爾斯眼中都認為是歧視的行為。最終，他選擇控告公司。

米爾斯的律師笑說，米爾斯收取年薪13萬美元(約100萬港元)但可以「咩都唔洗做」，但米爾斯並不認為這樣是一份優差，因為他運用不了他的技能，「我感到孤立無援，而且我被排除在公司會議和培訓機會之外。」這件案件下一次的聽證會在明年初舉行。

事件引起網民熱議。有不少網友認為「閒hea」是不少打工仔的夢想，「一個月收1皮(1萬)歐紙又可以刷年資，無聊咪自己搵野玩」;也有網友認為公司已經手下留情，「14年篤公司背脊，唔炒你算好喇。」;不過也有網友分析男事主的心態，「做到Finance Manager(財務經理)，年薪百萬，一定係對工作有ambitious(雄心勃勃)嘅人，唔比duty(工作)佢，冇機會再上位， 真係慘過炒佢。」

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責任編輯︰王明芳