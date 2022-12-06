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【家長教育】教育局推小學家長教育課程架構　鼓勵學校參考並設計活動

社會 17:29 2022/12/06

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教育局今日推出《家長教育課程架構（小學）》。（資料圖片）

教育局今日（6日）推出《家長教育課程架構（小學）》，涉及4個核心範疇。局方鼓勵全港小學，包括特殊學校，可參照課程架構，設計和提供切合小學生家長需要的家長教育課程或活動。

教育局根據家校合作及家長教育專責小組的建議，早前委託香港浸會大學持續教育學院制訂架構，屬《家長教育課程架構（幼稚園）》的延續，由同樣4個核心範疇組成，並聚焦支援中童期兒童的發展需要。

其中範疇1「認識兒童發展」包括兒童發展的重要原則、發展範疇等部分；「促進兒童健康、愉快及均衡的發展」則涉家長應如何促進兒童的健康、愉快及均衡發展等部分，內容包括在家中支援子女學習，通過遊戲和閱讀促進全人發展等。至於範疇3「促進家長身心健康」，包括認識親職壓力、管理壓力和增強身心健康等。範疇4「促進家校合作與溝通」包括深化家校合作，了解其重要性等。

教育局發言人說，鼓勵所有小學參考課程架構，並按其校本情況，選擇、安排和設計家長教育活動，而其他機構，如家長教師會、家長教師會聯會、專上院校和非政府機構，亦可參照課程架構，設計和提供切合小學生家長需要的家長教育課程或活動。

發言人又說，家長可細閱課程架構，從而有系統地了解兒童的發展和學習需要。有關課程架構的詳情，請瀏覽教育局「家長智Net」網頁

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責任編輯：黃悅晴

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