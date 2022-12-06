【沉冤得雪】女護士43年前遭性侵殺害　懸案近半世紀後靠DNA偵破

▲ 女受害人Evelyn Marie Fisher-Bamforth（左）；疑犯Ronald E. Richards（右）。

懸案終於水落石出。美國佛羅里達州一宗43年前發生的命案，憑著現今科技進步，靠著追蹤得到的少量DNA，成功拘捕了一名疑犯，並對其提出起訴。案發在1980年1月，一名32歲女護士遭暴力性侵後，再被加以殺害，其丈夫曾憶述當日回家後，看到妻子慘狀，表示「半張床都被血浸濕」。

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綜合外國媒體報道，佛羅里達州城市Miramar警局近日發表聲明，表示靠著DNA技術的進步，以及警員勤奮追查，成功向現年75歲的Ronald E. Richards提出起訴，並控以暴力性侵與謀殺罪，偵破當地一宗懸而未決的命案，距離真相又近一步。

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案發在1980年1月22日，當年32歲的女受害人Evelyn Marie Fisher-Bamforth在家中，被潛入屋內的疑犯性侵並殺害。受害人丈夫John Bamforth事後回家，發現家門外被警方拉起封鎖線，而他受訪憶述當時情形令他心碎：

我看到傢具及坐墊全被弄亂，之後我走入睡房，看到半張床全都染滿鮮血。

John Bamforth並曾表示，直到在為亡妻伸張正義之前，這件事永不會完結。

而目前因此案被捕的Ronald E. Richards，其實早於1980年3月就因犯下另一宗性侵殺人案，而在82年被判處50年有期徒刑，目前仍在服刑中。

警方表示，Ronald E. Richards的犯案手法與上述懸案的作法極似，再加上當年案發時，疑犯與女受害人場的住所極近，僅相隔12間棚屋。惟當年苦於找不到證據，而無法對疑犯提出起訴，現時靠著DNA技術的進步，終可進一步鎖定疑犯。

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責任編輯：羅嘉欣