【生命勇士】8歲兒不敵骨癌截肢癌細胞擴散　爸媽忍痛棄治療回家度最後時光

▲ 8歲癌童被醫生指剩數月命，爸媽決定帶兒子回家珍惜最後時光。

澳洲有爸媽看著兒子受病魔突襲需截肢，而截肢未有換來成功保命，更被醫生診斷癌細胞仍擴散沒得醫，爸媽心痛得很。患癌兒子仍樂觀面對之，父母決定放棄任何治療，與孩子回家度最後時光，珍惜每一天。最後奇蹟沒出現，兒子抗癌7個月不敵癌魔離世，令人惋惜。

8歲男童患肉瘤

綜合外媒報道，澳州8歲男童Chandler Tran於今年4月確診患有骨癌，抗癌7個月，於11月25日離世，Chandler化身小天使，長留在親友的心中。

▲ 澳州8歲男童Chandler患有骨癌需截肢。（facebook圖片）

Chandler爸爸Cong指兒子活潑好動，本來與一般小朋友無異，然而，在4月時，Chandler教會活動回家後出現跛行，起初以為他撞到硬物受傷所致，但Chandler表示沒有發生意外，而爸爸發現兒子左腳膝蓋下有小但硬身的腫塊，沒有痛感的。

可是翌日Chandler起床後感到劇烈痛楚，家人立即送他到兒童醫院，照X光及經簡單診症後，醫生開了處方止痛藥，Chandler回家食藥後痛楚大減。再之後一天，院方來電著Chandler覆診，並接受進一步詳細檢查，包括磁力共振掃描等，之後確診Chandler患上屬於骨癌的骨肉瘤。

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截肢失左腳

Chandler接受為期10個星期的治療，可是病情沒好轉，癌細胞更擴散。為了保命，醫生建議Chandler進行截肢手術，切除其左腳，因左腳已無法正常彎曲膝頭。至9月時，醫生更發現Chandler左腳腫瘤旁有撕裂傷口，指出各種化療電療均已無效。

在截肢與保肢兩個選擇之間，經家人商討後選擇截肢手術，Chandler知道後也欣然接受，甚至樂觀地為左腳拍下「遺照」，在網上分享。不幸的是Chandler截肢手術後，病況未有受控，醫生還在他的肺部發現了多個腫瘤。

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棄治療回家度最後時光

家人本以為截去左腳Chandler會好起來，可惜癌細胞仍擴散，而醫生更說無能為力，估計Chandler只剩下數個月命，爸媽不想讓兒子再受苦，忍痛決定放棄任何治療，接Chandler回家共度最後時光，在剩下的日子好好陪伴他。Chandler跟很多小男孩一樣喜歡LEGO、模型、Pokemon等，爸媽帶他四圍去、買了不少玩具予他，開心過最後的日子。

於11月25日凌晨2時，Chandler安靜地在家中離世，家人指Chandler像要等到跟每個人說再見，然後等媽媽睡著，才嚥下最後一口氣。家人最後祝福Chandler化作飛得很高的小天使。

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責任編輯︰王明芳