【醒神妙法】提神無需飲咖啡　美國研究揭3招「醒腦公式」連賴床都有效

▲ 美國研究揭3招「醒腦公式」。

近期氣溫急降，令不少人睡意更濃，即使已經離開睡床，亦無法保持清醒，不少人更因此要借助咖啡提神。但美國有大學近期卻從一項睡眠研究中，發現3招一早醒來最有效的「醒腦公式」，包括食用低糖早餐、養成運動習慣，以及7至9小時的充足睡眠和賴床。

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據《每日郵報》的報導，美國加州大學伯克萊分校向833名人士進行睡眠研究，期間參與者在實驗中，透過吃不同類型的早餐、佩戴手錶記錄活動和睡眠時間品質和規律性，並記錄飲食2周，從而被記錄由醒來到入睡前的清醒狀態，並且測量血糖。結果發現早餐吃什麼、睡眠時間及質量、激烈運動，是3個令人醒來時精神煥發的關鍵因素。

3大「醒腦公式」包括：

攝取富含碳水化合物且低糖分的早餐

研究作者瓦雷特（Raphael Vallat）表示糖分會導致血糖飆升，顯著削弱大腦在睡眠後恢復清醒的能力。因此吃高碳水化合物且低糖的早餐，不但能使頭腦清醒，亦有助消除疲勞感，例如燕麥片加堅果、酪梨和香蕉就很理想。

每天7到9小時的充足睡眠，拉長睡眠時間或晚點起床、賴床

充足睡眠有助於清除體內持續累積、導致疲倦的腺苷（adenosine）。瓦雷特指出，現代人經常睡眠不足，若可以在某天將睡眠時間延長，將有助於清除身上背負的「睡眠債」腺苷的累積。另一方面，他又指如果比平常更晚起床，會使你在生理時鐘比較清醒的時刻開始一天，並在整個早上逐漸增加並提高清醒程度。

每天進行「激烈」運動

瓦雷特表示，目前尚不清楚為什麼運動有助於隔天的清醒，但運動可能增加睡前的疲勞感並推升情緒水平，「在這項研究中，我們確實發現參與者的情緒與他們的警覺性水平存在高度關聯性。」

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責任編輯：羅嘉欣