【江澤民逝世】港鐵管理層默哀3分鐘　車站電子顯示屏發放悼念訊息

▲ 港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培，帶領管理層默哀三分鐘及收看追悼大會。（港鐵圖片）

前國家主席、中共前中央總書記江澤民於11月30日於上海逝世，遺體昨日（5日）火化，追悼大會今早(6日)在北京舉行，港鐵公司亦表示深切悼念江澤民，港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培帶領管理層默哀3分鐘。

為表示對已故前國家主席江澤民的敬意，港鐵旗下建築物的國旗、區旗及港鐵公司旗幟於今日下半旗誌哀。

今早追悼大會進行期間，港鐵車站大堂的電子顯示屏同時發放悼念訊息，個別港鐵商場直播明日追悼大會，而其他港鐵商場則在追悼大會默哀儀式期間，關掉主要電視及屏幕。

▲ （港鐵圖片）

港鐵又指，今日全日會關掉所有港鐵商場及港鐵管理的辦公室的節日燈飾，並停止播放節日音樂。

另外，港鐵今早安排港鐵辦公大樓直播追悼大會，供員工收看。在追悼大會的默哀儀式期間，港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培帶領管理層默哀3分鐘。

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責任編輯：陳梓蔚