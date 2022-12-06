【國安教育】逾40間中學列明會推展國安教育　有學校中一迎新已開始培養學生國安意識

▲ 逾40間中學列明會推展國安教育，有學校中一迎新已開始培養學生國安意識。（資料圖片）

在全面落實國家安全教育後，今年逾40間中學於中學概覽列明會推展國安教育，加深學生對國情和國家安全的認識，有中學中一迎新活動已開始培養學生國安教育意識。

另外，至少10間學校列明已設立國安教育小組，亦有辦學團體安排老師參與聯校教師發展日，內容包括國安教育及基本法教育。

《中學概覽2022/23》今日（6日）出版，至少43間列明會推行國家安全教育，其中中華基督教青年會中學在「中一入學、迎新活動及健康生活」列明，將於暑期設中一銜接課程、中二至中四迎新日，推行多項活動，當中包括「大灣區中華文化藝術大使計劃」 ，以提升學生正向價值及國家安全意識。

多間學校表示，會積極推動國家安全、德育及公民教育，在課程中融入國安、國情與德育元素；中華基督教會基朗中學更列明，會在各科均加入《憲法》、《基本法》及國安教育課題，全面加強學生對國家安全的認識。

對老師國安教育方面，教育局早前為全港實施本地課程的中小學，舉辦國家安全教育到校教師工作坊。有辦學團體亦自發舉行聯校教師工作坊，樂善堂梁銶琚書院在概覽表示，會安排老師參與樂善堂轄屬中學聯校教師發展日、學校起動聯校教師專業發展日，內容包括國家安全教育、基本法教育。

同時，至少10間學校在「學校管理架構」或「學習和教學策略」中，列明設立國家安全教育組，負責統籌和協調相關工作。

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記者：李榮忠