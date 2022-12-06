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【東南亞騙案】航班廣播提醒小心騙案？　鄧炳強︰或令相關國家有意見造成反效果

政治 18:05 2022/12/06

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鄧炳強表示，海外港人遇事應優先尋求使領館幫助。（資料圖片）

今年多港人墮東南亞工作騙案，保安局表示，由今年1月至11月28日，入境處接獲46名港人求助，42位已確認安全，其中30人已在相關協助下回港，10人無需進一步協助及跟進，入境處協助在外香港居民小組正積極協助其餘2人回港。

今日保安事務委員會上，多位議員就防止港人墮東南亞工作騙案提出建議，民建聯立法會議員葛珮帆表示，東南亞有很多僑胞組織或可為港人提供協助，建議保安局應加強與相關組織的聯繫。

選委界議員周文港建議，前往柬埔寨及緬甸的市民登機後，政府可發放手機短訊，提供當地使領館及可信賴的華人社團資料，以及在相關航班落廣告，提醒市民有關騙案。 

鄧炳強則表示，因為無法核實本地華人團體背景是否可靠，有需要尋求海外協助的香港居民，應該優先尋求駐外經貿辦或使領館幫助。他續指，現時會提醒登機人士要小心求職騙案，至於航班廣播，他表示要小心處理，擔心可能造成反效果，令航班目的地國家有意見。

選委界議員吳傑莊關注，港府會否為持BNO、但沒有特區護照的在外港人提供協助時，鄧炳強表示，政府並不承認BNO為旅遊證件，亦不承認是身份證明文件，建議有關人士「找自己國家」幫忙。但他強調，只要求助者是香港居民，就算不是中國公民，或不是持特區護照，政府都會盡量提供協助。

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責任編輯：趙居逸

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