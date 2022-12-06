【美食速報】日本東京爐端燒居酒屋登陸尖沙咀　隱秘居酒屋體驗＋15款期間限定菜式

▲ 日本東京爐端燒居酒屋「なかめのてっぺん中目黑」登陸尖沙咀。（圖片由品牌提供）

日本東京人氣居酒屋「なかめのてっぺん中目黑(Nakame No Teppen)」宣布在香港尖沙咀開設首間海外分店，為香港美食家帶來最地道的日本爐端燒風味及美食。中目黑居酒屋是日式海鮮居酒屋「魚治」Uoharu 的姐妹店，秉持日本總店「將活力帶給日本並以美食振奮人心」的精神，搜羅日本各地優質食 材，以創意而專業的烹調方式為客人製作出原汁原味的正宗爐端燒美食。

中央設燒爐營造「臨場感」

中目黑爐端燒居酒屋香港店設於尖沙咀九龍酒店地庫，室內裝潢以讓人木色為主調，運用原始材料如木地板、 再生木材製作的木枱以及暖光燈飾營造出神秘沉穩的格調。餐廳設計了具日本特色的改良版榻榻米座位，客人可舒服安坐而毋須屈膝跪坐。每檯座位寬廣，每次可容納六位客人。餐廳中央位置設有開放式爐端燒吧枱、魚生吧及主廚餐桌，不但創造了熱鬧而活潑的氛圍，亦為客人營造出一種身臨其境的「臨場感」，讓他們觀賞其點選的食材由廚師烹調成美味料理的過程！

作為居酒屋，當然不少得「酒」。餐廳設有巨型酒櫃展示種類繁多的米酒及品酒區，讓客人與好友能從眾多酒類中選到心頭好，帶來猶如置身日本、愜意舒適的聚會好選擇。

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中目黑居酒屋的食材由日本豊洲市場最大批發商「山治」提供，山治家族於日本捕魚業鼎足超過兩個世紀，至今由第18代傳人山崎康弘社長掌舵。為確保食客品嚐到新鮮的漁穫，餐廳會因應每日食材供應而調節菜單，並推出廚師每日推介。

餐廳提供豐富的菜式，包括：前菜、佐酒小食、刺身、爐端燒（魚、海鮮、肉類及野菜）、一品料理及甜品等，亦提供多款飲料如啤酒、日本酒、燒酎、各類酸味酒（サワ一 sawa)等，讓客人盡情暢飲。為慶 祝新店開張，中目黑居酒屋推出共15款、期間限定三個月的香港限定菜式，當中包括秋冬暖心之選關東煮和鰻魚三味茶漬飯、時令美食如鮟鱇魚肝配柚子醋和汁燒白子，以及香辣擔擔餃子和盆栽芝士蛋糕等。

為延續姐妹店「魚治」烤鰹魚表演，及慶祝首間海外分店登陸香港，中目黑居酒屋安排了日本代表性的傳統「搗年糕」表演，在逢星期四至星期六晚上作期間限定演出，由大廚拿著木臼與木杵搗由糯米做成的年糕麻糬。適逢日本新年節慶（1 月 1 日）將至， 「搗年糕」表演將餐廳的熱烈氣氛推至高峰，喜愛日本文化的食客實在不客錯過！

中目黑居酒屋なかめのてっぺん中目黑

地址： 尖沙咀九龍酒店 B3 樓 B3-01 號舖（地下三層）

電話： 2367 9368

Facebook / Instagram：@nakamenoteppen.hongkong

營業時間：

星期一至星期日午市：中午12時至下午3時

星期一至星期日晚市：下午5時30時至晚上10時30分

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責任編緝：蕭雅文