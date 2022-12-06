【搶劫判囚】涉尖沙咀搶劫1000萬　6男認搶劫罪判囚1至8年

▲ 6男涉於尖沙咀搶劫1000萬元，今於高等法院判監。資料圖片

6名男子涉夥同3人，搶劫兩名從找換店運走載有1,000萬元現金的行李箱，其間用玻璃樽襲擊事主及拳打腳踢。9人其後逃離現場，其中6人獲酬數萬至50萬元不等，部份人到澳門花光款項，負責施襲3人早前已被判囚。餘下6名分別負責「睇水」、襲擊、搶行李箱及駕車，早前於高等法院承認搶劫罪，今(6日)分別被判監1至8年。

6名被告為黃煒峰(25歲)、鄧子聰(22歲)、王梓健(22歲)、曾瀚衡(34歲)、鄭耀旻(22歲)及徐鎮遠(35歲)，控罪指他們於2018年8月8日，在尖沙咀中間道遠東大廈外搶劫兩名事主的1,000萬元。

法官判刑時指，本案屬精心策劃的糾黨行劫，並使用一定程度的武力，同案另有3人組成襲擊小隊向事主施襲，已被判囚，以10年作為判刑起點。法官不接納首被告角色只屬「睇水」，犯案期間正值出獄不久接受監管，並招攬他人向事主施襲，以及獲酬最多達50萬元，判監7年8個月。次被告求情則指因貪念而犯案，獲酬30萬，判監6年8個月。至於第3被告則於案中只負責向事主施襲，加上有悔意，判囚1年。

至於第4被告，法官指他負責策劃案件及銷毀犯罪證據，獲酬20萬，過往曾有不少刑事紀錄及負責招攬，均屬加刑因素，判囚8年。至於第5及6被告，法官指兩人策劃案件，圖與事件不扯上關係，由其他人出手行事，兩人分別獲酬10萬及9萬元，並以悉數花光，分別監7年4個月及7年。

案情指，兩名事主從找換店提取1,000萬元及載於兩個行李箱內，兩人正搬上行李箱時，其中1名事主突然遭人以玻璃樽襲擊頭部，並遭3人拳打腳踢，並被搶去行李箱，受傷事主須送院治理。涉案9人則先後被捕，其中3人負責施襲，早前經審訊後，被裁定普通襲擊罪成，各判囚1年。

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記者：林育慧