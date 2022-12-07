【森林課程】小學生下白泥捉蟹學紅樹林知識　培養自理技能及愛護環境態度

▲ 學生「捉蟹仔」的同時會學習有關紅樹林的知識。（曾耀輝攝）

新冠疫情下，學生外出玩樂的時間大減，亦缺乏與大自然的聯繫，有小學就帶學生參加「森林課程」，期望在戶外學習並同時培養學生的態度及技能。森林學院一森堂總監鄭燕霞認為，戶外教育可透過體驗式學習提升學生知識及社交能力等，大自然日後將逐漸成為重要的學習場所。

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戴上手套、拿起泥鏟，一群來自宣道會台山陳元喜小學的小二生興奮地在下白泥泥灘上「捉蟹仔」，玩樂過後又拿着夾子學習垃圾分類，亦要自行用刷子清潔沾上泥巴的白鞋子。他們正在進行森林課程，本學年將會4次去到戶外上課，主題包括植物研究、定向尋寶等等。

該校已是第2年參加森林課程，有曾經參與課程的學生說，疫情期間很少外出玩耍，上課時學習到放風箏、製造辣椒水，更有推木頭車、坐木筏的有趣經驗。副校長高家進說，校方期望學生可透過親身經歷，讓學生可親親大自然，亦學會尊重及愛護環境，並在過程中與人合作，訓練自理能力。高家進說，大部分學生都十分享受森林課程，「講感受嗰時都好踴躍，一提起會好滔滔不絕。」

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創立森林學院的一森堂總監鄭燕霞稱，包含戶外元素、接觸到大自然，都可以算是森林課程。她曾在中小學任教10多年，觀察到學生缺少技能上的訓練，故啟發她研究世界各地的森林課程，並期望在本港推動，從知識、態度及技能上3個層面上訓練學生。

鄭認為，疫情期間傳統教室的功能減弱，加上學生減少出門，缺乏運動與大自然聯繫，令不少學校意會到讓小朋友與大自然接觸的重要性。她認為，森林課程日後會愈來愈受學校歡迎，逐漸成為傳統教室及虛擬教室外的另一重要學習場所。

她稱，研究國外經驗，不少文獻指出，恒常的森林課程可改善學生體力、令情緒更穩定，亦可提升社交能力，改善學習：

最即時睇到嘅，係小朋友可以「放電」，嗰晚都好瞓啲；社交能力都有提升，因為大自然入面好少喺自己一個人。戶外學習你真係望住隻蟹去學，效果好過你就咁睇書，學習都立體啲。

▲ 認為，戶外教育可提升學生知識及社交等能力。（曾耀輝攝）

她提到至今已與近100間學校合作，課程主要分為3大類，包括主題式學習，如小農夫、小漁夫、野外求生等；另亦有針對學校課程需要、度身訂造的跨學科學習活動，以數學科為例，學生可於大自然中，掌握辨別方向、量度距離的技巧；另設行山課程。她建議，若學校想參與森林課，可以先嘗試一日課程，測試學生的反應。

「學與教博覽2022」今日（7日）起舉行，今年主題演講焦點議題包括「環球視野 宏觀教育」、「未來教育 教育未來」等，鄭燕霞是其中一位演講嘉賓，將分享森林課程的好處等資訊。

▲ 一眾宣道會台山陳元喜小學學生進行森林課程。（曾耀輝攝）

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記者：黃悅晴