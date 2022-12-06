【兩性關係】笑容比六嚿腹肌更吸引　社交帳戶頭像相片有貓狗更著數

疫情進入第三年，各種隔離政策、在家工作安排、機場的送別畫面成了我們的新常態，但香港人尋找最理想伴侶的渴望從未改變。專業矯齒品牌Zenyum聯乘全球最多人使用的交友軟件之一Coffee Meets Bagel，發表了最新香港人戀愛調查，口罩之下的自信笑容，隨時是你找到終身伴侶的秘密武器！

自信笑容吸引過六嚿腹肌

是次調查共邀請近1,800位Coffee Meets Bagel香港單身用家回答各種與戀愛、約會有關的問題，年齡介乎20至40歲之間，男女比例大約各佔一半。

在過去兩年，有大約75%的受訪者表示因為疫情與移民潮等原因，多了使用交友軟件，更有接近6成人士認同現時約會比以前困難，但仍然有8成單身人士堅信，無論如何他們仍然想結識異性「出Pool」。

受訪者頭3位「完美伴侶要具備的特質」非常乎合傳統價值觀與審美標準，超過75%的人認同誠實最重要，6成認同一個美麗自信的笑容最吸引，第三位是則聰明才智。喜歡大自然及動物，也有超過20%的受訪者認同是完美伴侶的特質。但韓劇粉絲可能要注意，因為只有3.5%的受訪者喜歡另一半是韓劇狂熱粉絲。

至於「另一半最吸引的外貌特徵」，雖然近年健身、戶外運動、「騷肌」等頗為流行，但只有14%的受訪者認為六嚿腹肌吸引，反而有近8成半人士及逾4成人士認同笑容、身高、整齊及潔白牙齒，是頭3位最重要的吸引力，若然你有可愛酒窩更會魅力大增。

另外雖然現時大眾對紋身的接受程度已經大幅提高，但仍然有51%受訪者抗拒另一半有紋身，只有2%人認為紋身吸引。

口氣、體味、骯髒指甲最「趕客」

而「另一半最令你反感的外貌特徵」絕對是各位單身人士的避雷指標，以下3個選項都有超過6成受訪者認同不能接受：口氣、體味、骯髒指甲，這些令人反感的個人衛生情況，連做朋友可能有難度。另外有45%的人也不喜歡完全無笑容的「黑面神」，因為令人覺得難以相處，而四處亂長的鼻毛、腋毛及亂七八糟的牙齒也會令人對你失去興趣，各位單身人士記得要注意儀表及個人衛生習慣，約會前要先處理好毛髮。

在交友體件，個人頭像就是別人對你的第一印象，「最吸引的個人頭像」首先要包括以下幾點：大比數拋離的是自信笑容（82%）及亮白牙齒（25%），第三四位則是相片中有貓或者狗，沒有養貓狗的朋友，可以問朋友借一隻貓咪或者狗狗來自拍，可能會令你立即人氣急升。

而最不受歡迎的個人頭像，就是健身房自拍，呼應只有少量受訪者認為六嚿腹肌吸引，另外派對相片也接近沒有人喜歡，畢竟大家都想找個穩定伴侶，派對動物似乎不太吸引。

多談美食旅遊有著數

成功在交友軟體中配對，下一步便是初次約會，但很多人都是在初次約會中「出事」，越想努力表現自己，越想找話題結果越壞事。

是次調查我們也問了受訪者「初次約會最喜歡的話題」，為大家提供一點初次約會小貼士，結果發現67%受訪者對對方的生活方式有興趣，另外超過5成人士樂於傾談對以下題目：你最喜歡的美食料理、你最喜歡的旅遊目的地、你的夢想，主要是想了解大家的相處模式，以及是否可以共同生活。

有37%的人也樂於了解對方的職業，但要留意不是聽你全程抱怨工作辛酸。

有甚麼題目會令人對你卻步呢？第一位一定是前度（77%），無論你是讚賞或者批評前度，都會令對方尷尬難受；而太深入的家庭背景（43%）在初次約會時也可以略過，因為有點過於私人；對方也不想知道你的怪癖（39%），請不要嘗試用它打開話題。

最有趣是關於串流電視節目，畢竟現在Netflix等如此流行，但有逾3成朋友在第一次約會時完全不想談及自己喜歡的Netflix節目，因為怕會互相劇透又怕對方不喜歡自己喜歡的節目，安全起見還是先談以上受歡迎的話題吧。大部分受訪者都怕對方滔滔不絕地談及自己的觀點，又所以千萬別忘了用心聆聽對方。

記得要：準時、謙虛、誠實、有禮！

最後歸納調查中受訪人士的答案與留言，得出想在香港找到心儀的認真對象，最重要留意以下幾點：誠實、準時、自信、做自己、微笑。

希望大家以後約會不要再遲到了，其實大部人都頗介意約會時對方遲到，而且對話傾偈時無需自吹自擂，因為大家都不想與「吹水」人士交往。另外有禮貌都很重要，約會後可以適當地表達你與對方一起有多開心，如果對方請了你吃飯，記得不要吝嗇一句謝謝，互相尊重、欣賞、溝通，才可以走得更遠。

Zenyum Hong Kong 董事總經理胡永聰（Steven）表示：「這項調查證明了香港人雖然正經歷隔離政策及移民等不同轉變，但大家仍然相信會遇到高質素的約會對象。人笑起來最有魅力，開放自己的心思想及心態、誠實、勇於做自己，踏出第一步即可以結識到你心儀的另一半，找到一個可以與你分享笑容的人。」Coffee Meets Bagel的聯合創辦人Dawoon Kang也認同笑容在約會時有神奇魔力，「魅力不止於身形外表，大家經過長時間的口罩生活，最渴望就是見到一個最美的微笑。」

綜合以上調查數據，今個12月Zenyum與Coffee Meets Bagel為各位單身人士準備以下優惠。

1.免費專業牙醫檢查

在Zenyum完成線上免費箍牙小測試，即可免費獲得1個月的Coffee Meets Bagel升級服務（CMB Premium）價值233元。只需回答4個關於你口腔健康的簡單問題，並上傳你的牙齒相片，Zenyum的專業牙醫將免費檢查您的笑容以及是否適用隱形牙套，全程只需3分鐘，而且100%免費。

2.最快60天讓你的笑容煥然一新

完成箍牙小測試後，參與Zenyum全方位隱形牙套療程，可獲$1,000元獨家折扣及價值769元的Coffee Meets Bagel升級服務（CMB Premium）6個月。在香港專業註冊牙醫的指導下，最早可在 60 天內獲得更亮白整齊的笑容。

3. 提升口腔健康習慣

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