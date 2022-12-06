【就是青春】梁樂童陳柏宇合唱《假使世界原來不像你如期》 「炎明熹勁敵」洪韻騏騷唱功

▲ 陳柏宇及梁樂童合唱《假使世界原來不像你如期》。

HOY TV選秀節目《就是青春》比賽進行得如火如荼，承接上周淘汰林曉蕙（Candice）及阮偉倫（阿倫）後，昨冕（12月5日）展開新一輪淘汰賽，12強參賽者踏上全新、更大更寬廣的舞台比拼，並邀得泳兒（Vincy）擔任今輪淘汰賽之「星級樂迷」。

眾參賽者將施展渾身解數競逐最後5強席位，務求奪得12月18日決賽的入場券。新一輪賽制將以個人淘汰賽進行，以「一曲兩唱」作對決，由現場樂迷二選一投票；而最矚目的對戰，絕對是一對「好姊妹」：頂頭大熱之一的「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy），以及獲製作組「獎勵」的梁樂童（Stephanie）。

鑑於早前熱身賽中，Stephanie率先贏得第一名，故昨晚（12月5日）獲製作組「獎勵」一次特別演出的機會，安排與「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）進行「父女合唱」，於節目中演繹歌曲《假使世界原來不像你如期》。

期間Stephanie表示首次跟明星合唱，緊張緊「出晒手汗」，她指這首歌的意思正表達她曾經歷很多不快的事，幸得Jason帶她走出黑暗；當Stephanie跟Jason在台上合唱時，台下觀眾表現得非常投入，唯獨失落熱身賽的Wincy坐在一旁欣賞表演，目無表情。

▲ 梁樂童(左)、洪韻騏(右)_2

合唱《你就不要想起我》

至於明晚（12月7日）「炎明熹勁敵」洪韻騏與梁樂童被安排二人對決，合唱《你就不要想起我》，其實二人不但是「唱得之人」，而且亦份屬好友，要她們進行「姊妹對決」，認真考驗友情。

在賽前訪問，她們各自透露心聲，異口同聲指，對對方的第一印象都是：「我應該唔會同呢個人做朋友！」但自認識後，二人感情卻愈來愈好，洪韻騏指：「樂童一開始有啲唔起眼，但後尾發現佢觀眾緣好好，而且唱歌亦進步好多，係一大勁敵。」

▲ 洪韻騏被現場樂迷指「牧童笛手」

牧童笛手洪韻騏

賽後「星級樂迷」泳兒就讚洪韻騏聲線入咪，聲音好聽亦有技巧，不過表現卻有點緊張，令聲線有點失準，反觀梁樂童聲線漸入佳境；而現場樂迷就指洪韻騏唱高音時有「牧童笛手」，好像張學友的「蘭花手」，笑言她是：「牧童笛手洪韻騏。」

《就是青春》「全民投票」於日前正式展開，觀眾可投選最喜愛的參賽者，票數將計入決賽總評分。

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