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【禽流感】濕地公園黑臉琵鷺屍體對禽流感呈陽性　3公里範圍內有2個雞場

社會 20:53 2022/12/06

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（資料圖片）

漁護署上月30日在米埔自然護理區發現一隻對H5N1禽流感呈陽性的黑臉琵鷺屍體，署方今日（6日）表示，在香港濕地公園發現一隻對H5禽流感病毒呈陽性的黑臉琵鷺屍體。

漁護署發言人指，該隻雀鳥屍體日前在香港濕地公園的泥灘被發現及撿走。黑臉琵鷺是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。發言人表示，香港濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒。園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生。園方會密切留意園內雀鳥的情況。

發現雀屍地點的3公里範圍內有2個雞場。漁護署已立即通知有關雞場，暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。漁護署會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

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責任編輯：陳梓蔚

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