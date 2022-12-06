【新胡不歸】王志良梁非同新編粵劇重演 薛家燕細訴當年電影點滴

▲ 王志良配搭新生代花旦梁非同。

繼粵劇《呂布情傾貂蟬》及《武俠》後，資深傳媒人、粵劇出品人彭美施（施姐）策劃第三齣作品《新胡不歸》，此齣新編粵劇以陳寶珠及蕭芳芳合演的電影《七彩胡不歸》為故事藍本，藉此向電影致敬。

選角上更創新起用文武生王志良配搭新生代花旦梁非同，締造完美才子佳人嶄新組合，以王志良飾演的文萍生及梁非同飾演趙顰娘，為青春版《新胡不歸》注入新的生命力。 施姐更以誠意打動粵劇藝術家尹飛燕擔任藝術總監，親身指導兩位後輩。

▲ 舉行發布會。

主辦單位知今日（6日）舉行發佈會，宣布《新胡不歸》將於2023年2月7至8日於西九文化區戲曲中心大劇院演出一連兩場，後天（8日）正式公開發售門票。

擔任班主及總策劃的施姐在記者會上表示：「今次邀請到燕姐（尹飛燕）擔任藝術總監，指導王志良及梁非同的唱腔、造手，我真的好安心，以前我喜歡看寶珠姐和芳芳姐還有家燕姐當年合演《七彩胡不歸》，今天終於可以從電影世界搬上粵劇舞台，雖然壓力好大，但見到新生代演員志良與非同勇於嘗試，接受新角色的挑戰，再加上燕姐指導，喜見薪火相傳，就是具有傳承的使命。」

燕姐在會上給王志良及梁非同寄語智理名言，更即席授以三大秘笈，令兩人十分受用，他們亦送上鮮花給燕姐，感謝無私傳授。

七公主三位公主陳寶珠、蕭芳芳及薛家燕，亦是當年電影《七彩胡不歸》男女主角，她們得悉《新胡不歸》搬上舞台，感到非常開心，更分別以不同方式為該劇「加持」。

當年飾演文萍生的寶珠姐（陳寶珠）以口訊留言：「多謝彭美施，我地都好開心睇到一個新嘅《胡不歸》作品，ThankYou！」

當年飾演趙顰娘的四公主蕭芳芳以短訊文字寫上：「厲害了彭美施，又是出品人又總策劃，恭喜賀喜，好感動….剛收到寶珠短訊，會馬上告訴她。」

五公主薛家燕更拍片細訴當年飾演春桃的拍攝過程：「當年和寶珠及芳芳合演《七彩胡不歸》，我演春桃都有得發揮，當年該片亦好賣座，今次我知道是向《七彩胡不歸》致敬，非常感激，在此預祝演出成功，由文武生王志與花旦梁非同一齊演出，兩位都好優秀，今次肩負傳承責任，真係好值得我地支持，再次預祝成功！」