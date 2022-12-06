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【強制檢測】59處納強檢　涉日出康城、荃灣海之戀、太古城、沙田第一城等【附名單】

社會 21:07 2022/12/06

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

曾耀輝攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月30日至12月6日期間，曾身處59個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月7日或12月8日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 馬鞍山富安花園12座
  • 粉嶺榮福中心5座
  • 將軍澳日出康城Sea To Sky 2座
  • 葵涌葵馥苑安葵閣
  • 將軍澳新都城都會豪庭1座
  • 沙田穗禾苑慶盛閣
  • 將軍澳怡心園4座
  • 長沙灣昇悅居1座
  • 九龍灣麗晶花園5座
  • 屯門兆麟苑富麟閣
  • 青衣美景花園12座
  • 橫頭磡富強苑富康閣
  • 九龍灣麗晶花園14座
  • 青衣海欣花園6座
  • 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
  • 油塘油美苑灝美閣
  • 沙田翠湖花園D座
  • 沙田愉翠苑愉廉閣
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 鴨脷洲海怡半島海逸閣
  • 荃灣海之戀愛炫美2B座
  • 鰂魚涌太古城建安閣
  • 屯門卓爾居7座
  • 長沙灣凱樂苑凱葶閣
  • 筲箕灣愛蝶灣8座
  • 鰂魚涌寶峰園A座
  • 沙田第一城21座
  • 沙田銀禧花園6座
  • 大埔富雅花園3座
  • 屯門卓爾居3座
  • 屯門兆山苑樟景閣
  • 柴灣華廈邨華欣樓
  • 油塘高翔苑高康閣
  • 屯門邁亞美海灣1座
  • 屯門美樂花園10座
  • 屯門大興花園2期9座
  • 馬鞍山馬鞍山中心2座
  • 北角英皇道275號南天大廈
  • 大埔雲滙9座
  • 何文田冠德苑冠榮閣
  • 鰂魚涌太古城元宮閣
  • 堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心
  • 黃大仙飛鳳街17-29號盈利大廈
  • 元朗朗晴居5座
  • 觀塘順緻苑順隆閣
  • 西灣河鯉景灣安屏閣
  • 沙田花園城雅蘭苑
  • 大埔翠林閣1座
  • 柴灣杏花邨38座
  • 元朗溱柏2座
  • 粉嶺海聯廣場1座
  • 馬灣珀麗灣1座
  • 粉嶺粉嶺中心L座
  • 屯門兆康苑兆恆閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 葵涌安蔭邨德蔭樓
  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 葵涌石籬二邨石怡樓
  • 大埔廣福邨廣祐樓
  • 屯門兆山苑柳景閣

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記者：陳梓蔚

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