【強制檢測】59處納強檢 涉日出康城、荃灣海之戀、太古城、沙田第一城等【附名單】
社會 21:07 2022/12/06
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月30日至12月6日期間，曾身處59個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月7日或12月8日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 馬鞍山富安花園12座
- 粉嶺榮福中心5座
- 將軍澳日出康城Sea To Sky 2座
- 葵涌葵馥苑安葵閣
- 將軍澳新都城都會豪庭1座
- 沙田穗禾苑慶盛閣
- 將軍澳怡心園4座
- 長沙灣昇悅居1座
- 九龍灣麗晶花園5座
- 屯門兆麟苑富麟閣
- 青衣美景花園12座
- 橫頭磡富強苑富康閣
- 九龍灣麗晶花園14座
- 青衣海欣花園6座
- 觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座
- 油塘油美苑灝美閣
- 沙田翠湖花園D座
- 沙田愉翠苑愉廉閣
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 鴨脷洲海怡半島海逸閣
- 荃灣海之戀愛炫美2B座
- 鰂魚涌太古城建安閣
- 屯門卓爾居7座
- 長沙灣凱樂苑凱葶閣
- 筲箕灣愛蝶灣8座
- 鰂魚涌寶峰園A座
- 沙田第一城21座
- 沙田銀禧花園6座
- 大埔富雅花園3座
- 屯門卓爾居3座
- 屯門兆山苑樟景閣
- 柴灣華廈邨華欣樓
- 油塘高翔苑高康閣
- 屯門邁亞美海灣1座
- 屯門美樂花園10座
- 屯門大興花園2期9座
- 馬鞍山馬鞍山中心2座
- 北角英皇道275號南天大廈
- 大埔雲滙9座
- 何文田冠德苑冠榮閣
- 鰂魚涌太古城元宮閣
- 堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心
- 黃大仙飛鳳街17-29號盈利大廈
- 元朗朗晴居5座
- 觀塘順緻苑順隆閣
- 西灣河鯉景灣安屏閣
- 沙田花園城雅蘭苑
- 大埔翠林閣1座
- 柴灣杏花邨38座
- 元朗溱柏2座
- 粉嶺海聯廣場1座
- 馬灣珀麗灣1座
- 粉嶺粉嶺中心L座
- 屯門兆康苑兆恆閣
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 葵涌安蔭邨德蔭樓
- 葵涌石籬二邨石歡樓
- 葵涌石籬二邨石怡樓
- 大埔廣福邨廣祐樓
- 屯門兆山苑柳景閣
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記者：陳梓蔚