【強制檢測】59處納強檢　涉日出康城Sea To Sky、荃灣海之戀、太古城、沙田第一城等【附名單】

▲ 曾耀輝攝

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月30日至12月6日期間，曾身處59個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月7日或12月8日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

馬鞍山富安花園12座

粉嶺榮福中心5座

將軍澳日出康城Sea To Sky 2座

葵涌葵馥苑安葵閣

將軍澳新都城都會豪庭1座

沙田穗禾苑慶盛閣

將軍澳怡心園4座

長沙灣昇悅居1座

九龍灣麗晶花園5座

屯門兆麟苑富麟閣

青衣美景花園12座

橫頭磡富強苑富康閣

九龍灣麗晶花園14座

青衣海欣花園6座

觀塘觀塘紀律部隊宿舍2座

油塘油美苑灝美閣

沙田翠湖花園D座

沙田愉翠苑愉廉閣

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

鴨脷洲海怡半島海逸閣

荃灣海之戀愛炫美2B座

鰂魚涌太古城建安閣

屯門卓爾居7座

長沙灣凱樂苑凱葶閣

筲箕灣愛蝶灣8座

鰂魚涌寶峰園A座

沙田第一城21座

沙田銀禧花園6座

大埔富雅花園3座

屯門卓爾居3座

屯門兆山苑樟景閣

柴灣華廈邨華欣樓

油塘高翔苑高康閣

屯門邁亞美海灣1座

屯門美樂花園10座

屯門大興花園2期9座

馬鞍山馬鞍山中心2座

北角英皇道275號南天大廈

大埔雲滙9座

何文田冠德苑冠榮閣

鰂魚涌太古城元宮閣

堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心

黃大仙飛鳳街17-29號盈利大廈

元朗朗晴居5座

觀塘順緻苑順隆閣

西灣河鯉景灣安屏閣

沙田花園城雅蘭苑

大埔翠林閣1座

柴灣杏花邨38座

元朗溱柏2座

粉嶺海聯廣場1座

馬灣珀麗灣1座

粉嶺粉嶺中心L座

屯門兆康苑兆恆閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

葵涌安蔭邨德蔭樓

葵涌石籬二邨石歡樓

葵涌石籬二邨石怡樓

大埔廣福邨廣祐樓

屯門兆山苑柳景閣

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記者：陳梓蔚