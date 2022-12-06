【中一自行收生】全港1.67萬個英中學額　3人爭1位競爭放緩料加長師生適應期

▲ 教育局估計，有約50,600人參加本年度中一派位。（資料圖片）

教育局最新預計本年度參加中一派位小六學生人數進一步減至50,600人，本報統計明年全港提供約5,006個全開英文班（俗稱「英中」）的中一自行分配學額，推算明年共提供1.67萬個英中學額，平均3人爭1位，與去年相若，但料受學生人數下降影響，學額競爭會再放緩，有校長提醒家長考慮學生語文能力是否適合相關學校才報名。

教育局指，截至11月，預計約50,600人參加本年度派位，較去年同期估計50,700人減約100人；全港官津及按位津貼中學（不包括賽馬會體藝中學）共提供約15,100個自行分配學位，按年減約200個（1.3%）。

據教育局昨發布《申請中一自行分配學位手冊》統計全港英中自行分配學額，東區多校實施循環班級結構，只提供299個英中學額，按年減6.3%；黃大仙亦減4.3%至220個。3間去年「上車」英中包括九龍真光中學及香港管理專業協會羅桂祥中學各涉40學額，風采中學涉51學額。

津中議會主席李伊瑩指，學生人數減少，必然會影響部分第一組別（Band 1）中學收生成績，未及以往學生，相信全港學校都會因材施教，但估計師生均要有一段較長的適應期。

2023年9月入學的中一自行分配學位將於下月3至17日接受申請，家長可向最多2間中學遞交申請，隨着明年起中一入學申請電子化，家長可透過「中一派位電子平台」交表，但不可重複提交紙本申請。

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記者：馮琪雅