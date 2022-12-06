孫玉菡細數成長史　由「三無」學生蛻變為問責局長

▲ 孫玉菡（右二）與中大同學 （《走進中大》圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡近日接受母校中大訪問時，自爆成長史，由「三無學生」成為問責局長，令其自嘲屬「異數」。

6歲時的孫玉菡隨父母來港，因未讀過幼稚園、不懂廣東話和英語，「連ABCD都不懂」，找學校時一直碰壁，找了八間小學才成功入學，由於沒有讀過幼稚園，不知道怎樣應付小學的考試，首次應試平均分只有5分，為學校歷來最低。

究竟孫玉菡如何蛻變，考入中大並成為政務主任又成為問責局長呢？

原來全靠老師「賞識」，孫玉菡說，「當時有位老師覺得我看來不笨，但對我成績那麼差感到很奇怪，和我談了一會，發現我懂算術，只是沒寫清楚計算步驟。老師教會我竅門後，我很快克服學習上的困難。」

1990年，孫玉菡以優異成績升讀中大，當時他讀理科，卻選擇報讀中大工商管理學系。全因為升讀中六時遇到「人生很大挑戰」︰解剖老鼠。於是覺得決定選擇其他科目。他表示，當時香港經濟很好，而且當時中大的工管課程全港排名第一，所以選擇報讀工管。

孫玉菡自中大畢業，他作出另一屬於「異數」的決定，便是加入政務官行列，不過他形容，經常做些很沉悶工作，「加入政府頭幾個月，我有想過是不是應該辭職？為何我收那麼多薪金，做這樣的工作？」但他坦言，對於這些枯燥的工作，「你要捱了十幾年後，積累了基本功之後，你才有能力發揮所長。」

今年7月，孫玉菡結束28年政務官生涯，晉身問責局長，他形容是另一次「異數」，至於接受的任命的原因，孫玉菡說︰

香港正面對很大的挑戰，如果有這樣的機會，而我不去做，我覺得對不起自己，對不起香港。用行動來實現自己理想，也是中大精神的體現。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9