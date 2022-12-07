【環境衞生】亂拋垃圾定額罰款擬增至3000元　店舖阻街定額罰款增至6000元

▲ (全港衞生黑點巡查行動圖片)

當局建議將亂拋垃圾定額罰款增至3000元，店舖阻街定額罰款增至6000元，目標在明年中推出。環境及生態局表示，已向立法會提交文件，提出調高有關定額罰款的初步建議。

文件中提到，自2003年6月起，定額罰款金額未有調整，一直維持在 1,500元。為維持、鞏固及長遠提升香港的環境衞生，由政務司副司長領導的地區事項統籌工作組認為，有需要提高相關環境衞生法例的罰則，以增強阻嚇力，強化市民 的守法意識。

工作組建議7項公眾人士的違規行為，包括未經准許而展示招貼或海報、將扔棄物或廢物棄置在公眾地方、在公眾地方吐痰 、犬隻糞便弄污街道、在郊野公園及特別地區棄置廢物、在郊野公園及特別地區吐痰及海上棄置廢物，相關定額罰款金額應被調高 ，由1,500元增倍至3,000元。

針對店鋪阻街，工作組認為現時1,500元的定額罰款金額明顯不足，認為有需要大幅增加，以收阻嚇作用，建議把「在公眾地方造成阻礙」罪行的罰款金額增至6,000元。文件亦建議把「非法擺放廢物」罪行的定額罰款金額增至 6,000元。

另外，因應定額罰款的建議加幅，當局提出5條表列罪行包括《公眾潔淨及防止妨擾規例》、《郊野公園條例》等，在相應條例下法庭可判的最高罰款額，應修訂為定額罰款金額的兩倍或以上。

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責任編輯：余思嵐、陳麗娜