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【新冠疫苗】當局增設元朗社區疫苗接種站　本周五可網上預約

社會 09:47 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(資料圖片)

政府今日（7日）公布由12月16日起增設「元朗社區疫苗接種站」，市民可由星期五（12月9日）上午9時起可預約接種服務
 
新「元朗社區疫苗接種站」位於元朗文化康樂大樓外空地，將取代原設於元朗體育館主場館內的社區疫苗接種中心，並加強服務，同時提供科興疫苗（適合6個月或以上人士）、復必泰原始株疫苗（適合12歲或以上人士）和復必泰二價疫苗（合資格人士作為加強劑使用）。60歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」接種疫苗。而設於元朗體育館、官涌體育館和源禾路體育館的三間社區疫苗接種中心將運作至12月15日中午12時後關閉。

現時，供市民網上預約服務的「私家診所新冠疫苗接種站」數目已增至26個。另外，13個公立醫院新冠疫苗接種站早前已加強服務，為市民提供科興和復必泰（原始株疫苗／二價疫苗）接種服務。同時，兒童社區疫苗接種中心、醫院管理局指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心、學生健康服務中心和母嬰健康院，以及約千個提供新冠疫苗接種服務的私家醫生，會繼續為市民提供新冠疫苗接種服務。


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責任編輯：余思嵐

BioNTech 疫苗 診所 衞生署 公立醫院 元朗

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