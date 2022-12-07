【新冠疫苗】當局增設元朗社區疫苗接種站　本周五可網上預約

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政府今日（7日）公布由12月16日起增設「元朗社區疫苗接種站」，市民可由星期五（12月9日）上午9時起可預約接種服務。



新「元朗社區疫苗接種站」位於元朗文化康樂大樓外空地，將取代原設於元朗體育館主場館內的社區疫苗接種中心，並加強服務，同時提供科興疫苗（適合6個月或以上人士）、復必泰原始株疫苗（適合12歲或以上人士）和復必泰二價疫苗（合資格人士作為加強劑使用）。60歲或以上人士可免預約即場領取「即日籌」接種疫苗。而設於元朗體育館、官涌體育館和源禾路體育館的三間社區疫苗接種中心將運作至12月15日中午12時後關閉。

現時，供市民網上預約服務的「私家診所新冠疫苗接種站」數目已增至26個。另外，13個公立醫院新冠疫苗接種站早前已加強服務，為市民提供科興和復必泰（原始株疫苗／二價疫苗）接種服務。同時，兒童社區疫苗接種中心、醫院管理局指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心、學生健康服務中心和母嬰健康院，以及約千個提供新冠疫苗接種服務的私家醫生，會繼續為市民提供新冠疫苗接種服務。



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責任編輯：余思嵐