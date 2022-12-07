【幸運眷顧】用亡妻生日買彩票中頭獎265萬　單親窮爸頓成富翁︰妻子留下的禮物

▲ 一名單親爸爸用亡妻生日買彩票中頭獎。

至親離世的傷痛非一朝一夕能撫平，泰國一名男子不久前痛失妻子，他非常思念亡妻，更用她的生日及年齡數字組合買彩票，結果中頭獎獲得二百多萬。他頓時由貧困單親爸爸變成富翁，感慨這是亡妻給他們留下的禮物。

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妻離位後獨力撫養女兒

據泰國傳媒報道，任職的士司機的EK來自泰國曼谷南部北欖府（ Samut Prakan），他的妻子在11月下旬不幸離世，自此成為單親爸爸的他獨力撫養女兒。父女生活窮困，家庭失去妻子及母親，更令他們沮喪。

EK最近以亡妻的生日及年齡數字，組合成「375805」購買彩票，以表達對她的思念之情。日前彩票開獎，EK喜中頭獎，頭獎是600萬泰銖（約133萬港元），幸運的他買了兩張相同號碼的彩票，因此中獎金額倍增，總共可獲1200萬泰銖（約265萬港元）。

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用獎金還債扭轉生活困局

這位單親爸爸在領取獎金時，擁抱著女兒並跪地表示謝意，他感恩能獲巨款扭轉生活困局。EK一度合十雙手，閉眼仰天，不知是否感謝亡妻在天上眷顧兩父女。當地傳媒欲採訪Ek，但他不想接受訪問。不過，他透過訊息簡短地回覆記者，他會用這筆錢還債，並會好好照顧女兒。

他有感這筆錢是亡妻留下的禮物，或許是最後的禮物，更是非常珍惜。當被問及他中獎後會否繼續做的士司機的工作時，他說還不確定。他現在想先「擁抱」一下這筆突如其來的巨款，才再為將來打算。

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責任編輯︰王明芳