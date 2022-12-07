【高級劏房】大埔豪宅$3,800招租工人房　網嘲高級劏房：去會所識有錢人

▲ 大埔豪宅$3,800招租工人房。

$3,800可以住豪宅？近日有「二房東」在社交平台發出招租帖文，表示位於大埔半山的豪宅「天鑽」4房3廁單位招人合租，其中有獨立廁所的工人房月租$3,800，而客房則為$5,800，相關帖文引起網民熱論，有人嘲諷這是「高級劏房」，並質疑「租上租」行為犯法。

有網民在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中發出招租帖文，指大埔「天鑽」4房3廁單位，有一客房及一工人房招租，客房月租$5,800，需2人共用一廁所；工人房$3,800，有獨立廁所，水電煤網按單平分，租約至2023年8月31日，2押1上，即時起租者可議。

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她表示，現時除了她帶著小狗租住客房，還有一名男室友住在套房，目前招租的客房會跟她和狗仔共用一個廁所。她又指，全屋光線充足、廚房、浴室電器齊全，有洗衣乾衣二合一洗衣機、微波爐、焗爐等，客廳有飯枱，梳化及電視。

▲ 「天鑽」環境幽靜。（facebook圖片）

客房面積約200cm x 206cm，已有床架、衣櫃、書枱、櫈；工人房面積約125cm x 220cm，已有床架及床褥。事主指，希望將來室友有穩定職業，友善易相處、脾氣好、喜歡小動物，家務商量分工。

另外，屋苑會所有健身室，室內恆溫泳池、戶外池、K房、桑拿房、保齡球場，有穿梭巴士往大埔墟火車站，車程5分鐘，相當方便。

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網民看法各異

網民對單位招租看法各異，有人認為，$3,800有獨立廁所，又可使用會所算是抵租，好住過深水埗。不過亦有人嘲諷單位是「高級劏房」，甚至質疑事主是否租來結識有錢人，並質疑「租上租」是犯法。

事主補充，單位是在今年9月起租，她也是在facebook群組見到房間分租帖文，而且容許養狗，於是就租了客房。最初4間房全租出，但後來有兩名室友因學業及私人原因退租，而她和剩下的室友想繼續租，又覺得應不難找到下手租客，於是只扣了退租室友半個月押金就讓他們退租。

對於有網民質疑「租上租」問題，事主指業主在傾租約時已知道分租事宜，所以並不犯法。她又強調，自己租住豪宅並非扮有錢人，她和另一名室友都是普通打工仔，現時開的租金也跟她租時一樣，他們還買了傢俬，方便下手租客。

如果相處到夾到，用一個劏房價錢享受一個舒適環境，其實我唔明有咩問題。

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責任編輯︰王明芳