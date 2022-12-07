  • 19°C
香港時間 : 20221207日 (週三) 11:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕

社會 10:21 2022/12/07

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

(資料圖片)

警方12月5日接獲銀行職員報案，指一名76歲姓何男子與一名26歲姓林女子要求提取約400萬元的現金，職員經詢問後感到有可疑，於是報警求助。
 
警方經深入調查後，發現該名男子12月1日接獲一名自稱為內地執法人員的來電，指其在內地涉嫌干犯刑事罪行，要求男子向指定銀行戶口轉帳約200萬元以協助調查。由於該名男子不熟悉網上銀行事務，該名自稱內地執法人員聲稱可安排在港人員到該名男子的住所提供協助。一名26歲女子同日到達報案人位於油麻地的住所，她自稱為執法人員，男子其後將網上銀行賬號及密碼交予該女子。該女子12月5日要求該名男子與她一同到銀行提取現金，惟最後未能成功。
 
警方遂拘捕該名26歲女子，涉嫌以欺騙手段取得財產。她現正被扣留調查。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【傷人案】上水男子遭4刀手斬傷　警方追緝兇徒下落
今日 09:07
【傷人案】上水男子遭4刀手斬傷　警方追緝兇徒下落
【環境衞生差】消息指亂拋垃圾定額罰款擬增至3000元　店舖阻街定額罰款增至6000元
今日 09:16
【環境衞生差】消息指亂拋垃圾定額罰款擬增至3000元　店舖阻街定額罰款增至6000元
【事故演練】警方與消防等將藍隧道演習　模擬應對5車相撞交通意外
今日 09:22
【事故演練】警方與消防等將藍隧道演習　模擬應對5車相撞交通意外
【電話騙案】被指管有違禁品須轉帳調查　七旬婦遭騙去5萬元
今日 09:36
【電話騙案】被指管有違禁品須轉帳調查　七旬婦遭騙去5萬元
【新冠疫苗】當局增設元朗社區疫苗接種站　本周五可網上預約
今日 09:47
【新冠疫苗】當局增設元朗社區疫苗接種站　本周五可網上預約
【防疫措施】澳門研跟隨內地逐步放寬防疫政策　強調會控制疫情爆發
今日 10:05
【防疫措施】澳門研跟隨內地逐步放寬防疫政策　強調會控制疫情爆發

你可能感興趣

【傷人案】上水男子遭4刀手斬傷　警方追緝兇徒下落
今日 09:07
【傷人案】上水男子遭4刀手斬傷　警方追緝兇徒下落
【環境衞生差】消息指亂拋垃圾定額罰款擬增至3000元　店舖阻街定額罰款增至6000元
今日 09:16
【環境衞生差】消息指亂拋垃圾定額罰款擬增至3000元　店舖阻街定額罰款增至6000元
【事故演練】警方與消防等將藍隧道演習　模擬應對5車相撞交通意外
今日 09:22
【事故演練】警方與消防等將藍隧道演習　模擬應對5車相撞交通意外
罪案 罪行 油麻地 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
13:06 2022/12/06
【連登神探】老公港鐵故障折返回家捉姦在床　港媽一原因不想離婚即被揭真相
【日本車禍】陳嘉慧遇11車連環相撞　被困3小時情況驚險生死一線
11:30 2022/12/06
【日本車禍】陳嘉慧遇11車連環相撞　被困3小時情況驚險生死一線
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚
16:34 2022/12/06
【風光背後】老爺任意差遣丈夫出軌家暴致流產　百億豪門少奶夢碎決心離婚