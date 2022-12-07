【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕

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警方12月5日接獲銀行職員報案，指一名76歲姓何男子與一名26歲姓林女子要求提取約400萬元的現金，職員經詢問後感到有可疑，於是報警求助。



警方經深入調查後，發現該名男子12月1日接獲一名自稱為內地執法人員的來電，指其在內地涉嫌干犯刑事罪行，要求男子向指定銀行戶口轉帳約200萬元以協助調查。由於該名男子不熟悉網上銀行事務，該名自稱內地執法人員聲稱可安排在港人員到該名男子的住所提供協助。一名26歲女子同日到達報案人位於油麻地的住所，她自稱為執法人員，男子其後將網上銀行賬號及密碼交予該女子。該女子12月5日要求該名男子與她一同到銀行提取現金，惟最後未能成功。



警方遂拘捕該名26歲女子，涉嫌以欺騙手段取得財產。她現正被扣留調查。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊繼續跟進。

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責任編輯：余思嵐