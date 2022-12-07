【施明入院】李泳豪暗示哥哥李泳漢爆媽媽入院　豪仔：我相信觀眾明就會明

▲ 李泳豪不滿「有人」放料！

藝人施明日前被傳出在上周五不慎在家中跌倒，頭部撞落地，隨即被送往醫院治療。手術順利完成，可是施明至今仍昏迷未醒。

昨日（12月6日），李泳豪（豪仔）接受TVB娛樂新聞台訪問時，豪仔指媽媽最危險的時候已經過去，但現時不可以探病，家人每天下午或晚上會以電話與醫生溝通。而慶幸維生指數也是可以的，仍有待觀察。

他更相當不滿地暗指哥哥李泳漢是「放料者」，令媽媽在ICU留院的消息曝光。似乎兩兄弟之間的不和愈演愈烈，比早前傳施明與媳婦Agnes的婆媳不和更「精彩」！

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▲ 李泳豪接受TVB娛樂新聞台主播許文軒訪問。（影片截圖）

豪仔：「有人就咁講咗出嚟」

豪仔指與爸爸鼎爺本想低調處理事件，但結果被人「放料」，他也為此感到憤怒。他說：「我哋知道咩原因，因為其實一直因為佢老人家嘅私隱，我同鼎爺不嬲話家事唔講，有人就咁講咗出嚟，之後就謠言滿天飛喇，我都想係叫唔好再講，有啲人真係唔好再講嘢喇，將件事係worse。」

他指自己現時不需要與哥哥聯絡，指對方也沒有與他聯絡，他說：「我只能夠叫佢做就係叫佢唔好講咁多嘢。」振著，他稱：「呢啲我相信觀眾明就會明，但其他人唔明，睇到都知咩事。我淨係想講佢唔好講咁多嘢喇。」

而大仔李泳漢早前接受傳媒訪問時哽咽透露未來數天是關鍵期，希望母親可以大步檻過，更指只要母親康復，做甚麼都願意，因為母親是自己最重要的人。

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解釋開心出活動原因

豪仔早前被指在媽媽情況嚴重下，依然笑容滿面地與太太出席活動。

對此，他解釋稱：「我係Artist，同埋嗰個係我師傅嘅一個Function，我應承咗人哋好耐，應承我一定會出席，同埋我唔會帶情緒去參加人哋個活動。我就係咁樣即係想普普通通咁樣人哋唔會留意到原來我屋企有事，要表現得normal咁樣，人哋唔會知。」

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回應婆媳問題傳聞

豪仔在10月與拍拖2年多的台灣女友Agnes註冊結婚，二人於男方父親李家鼎的私房菜館註冊和宴請親朋，但席間卻未見李泳豪的母親施明及其孖生哥哥李泳漢。

有傳因施明恨抱孫，在得知Agnes與李泳豪同齡，屬高齡產婦，施明在二人拍拖期間已表不滿，而母子關係也因為而決裂。豪仔作出澄清：「錯㗎，不嬲都無嘢，由第一日......其實我點降選擇依家今日開腔呢，因為其實我結婚嘅時候，已經有好多嘅是非，其實嗰陣時我都唔想講，即係盡快settle咗就算，但今次點解講，係去到如果我媽咪咁大件事都攞嚟講，咁就唔得㗎喇！」

另外，李泳漢就曾指母親「從來冇嫌棄過任何人」，對媳婦生育與否有很大的自由度，也不會多多意見。

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