【眼睛健康】女子近視3000度視網膜脫落　患併發症青光眼被迫摘除眼球

▲ 女子近視3000度視網膜脫落，患併發症青光眼被迫摘除眼球。

高度近視有機會引發多種眼疾。內地一名女子因3000度的高度近視，導致視網膜脫落，接受4次視網膜手術後出現青光眼併發症，最終被迫摘除眼球。

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綜合內地傳媒報道，武漢的一名梁姓女子有高度近視，但一直未有求診，只是配戴眼鏡，鏡片厚度達1.2厘米。直至10年前突然覺得視力模糊，眼前像有東西擋住，到醫院檢查後，才發現視網膜脫落。

醫生指，梁女的近視度數已超過儀器所能檢測的最高數值，只能通過眼軸推算。正常人眼軸長度為22至24毫米，而梁女的眼軸達到35毫米，估計近視度數超過3000度。

醫生表示，當眼軸越長，眼球就像被吹脹的氣球，視網膜越來越薄，稍微一用力咳嗽或者打噴嚏便會導致視網膜脫落。

10年來，梁女共接受了4次視網膜修復手術，但手術引發青光眼併發症，最終被迫摘除眼球，植入義眼。

醫生提醒，近視600度以上便屬於高度近視，高度近視目前沒有根治方法，只能透過預防，提醒家長讓孩子養成正確用眼習慣。

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驗眼可分真假近視

香港眼科醫學院前院長周伯展醫生接受TOPick訪問時稱，近視成因有分先天及後天，先天包括胎中發育不良、基因問題所致，如父母或再上一代有深近視遺傳基因，子女會有大機會近視。後天方面，若沒有好好保護眼晴，如太近或太長時間面對熒幕，或缺乏戶外活動等，都有可能誘發近視。

周醫生稱，近視有分真和假。假近視是由於疲勞過度，如考試前後太勞累溫習，導致近視突然上升數百度。但其實是眼內睫狀肌，因視力長期集中在書本和熒幕上導致抽筋、緊張狀態，繼而形成「假近視」。在這種情形下，配戴假度數鏡片，長期就會形成「結構性近視」的真近視，因此驗眼工作相當重要。

惡性近視可致失明

至於「結構性近視」屬生理上的良性近視，通常不過600度，一般男性在21歲、女性在18歲或以前要好好護目，避免出現這種情形。至於惡性近視則沒有年齡限制，會一直加深下去。

周醫生指，「深近視」與否，是以600度為分水嶺，已知最深的近視者可達3600度。病態性、惡性近視可帶來併發症，導致視網膜拉薄、穿孔、脫落等情形，並可引致近視性黃斑病變、黃斑出血、白內障、青光眼等，引發失明危機。因此自少到大要好好護目，在飲食上汲取足夠營養，每天要有8至10小時充足睡眠。

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責任編輯：羅嘉欣