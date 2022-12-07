【罕見病】23歲辣妹患罕見病長期臥床 　日服23種藥物體重急增98磅

▲ 23歲辣妹患罕見病長期臥床，日服23種藥物體重急增98磅。

健康真是無價的！英國利物浦23歲少女Alicia Fairclough，原本應享受青春年華，卻因為患上罕見的自身免疫性疾病，除了不得不放棄本來的舞者和舞蹈老師工作，更甚是以往苗條性感身形亦不復再。受到藥物影響，她體重急增98磅，現在更要長期躺臥在床上。

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根據《紐約郵報》報道，Alicia過去對身形要求十分嚴格，故每星期有4至5天會到健身室鍛鍊，期間經常感到胸痛和暈厥。她因此求醫，醫生起初認為是腎臟受到感染所致，惟經過8個月療程，她的症狀卻仍未見改善。Alicia 其後再作進一步CT檢查，竟發現她的主動脈發炎，右腎的血液供應被完全切斷，最終確診患上一種被稱為是東方美女病的「高安氏血管炎」（Takayasu's arteritis，也稱為 TAK）罕見的自身免疫性疾病。

Alicia現時每天必須服用23種藥物，同時還需要服用類固醇，當中有不少副作用，包括噁心和嘔吐，甚至是體重增加。她表示，因為接受治療使她體重增加了98磅，關節也受損，要走路也非常困難。除此之外，她還接受了兩次腦部手術，術後卻令她經常失眠。儘管情況如此困難，幸Alicia卻仍保持樂觀，並透過社交平台，尋找病友，讓大家互相分享抗病的歷程之餘，亦一起加油打氣。

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高安氏血管炎是一種罕見的血管炎，會損害主動脈，即將血液從心臟輸送到身體其他部位的大動脈，以及其主要分支。這個病可導致動脈狹窄或動脈阻塞，或令動脈壁變得脆弱，從而可能造成動脈瘤撕裂。醫學界目前無法判定罹患這種症狀的原因，有可能是自身免疫疾病，也就是免疫系統錯誤地攻擊自己的動脈，或可能由病毒或其他感染引起，也可能是家族遺傳。

一般來說，高安氏血管炎主要發生在女孩和40歲以下的女性，全球每年一百萬人約有2.6宗個案，屬罕見病。當中以亞洲國家的病例較多，並以女性為主。日本每年約有100至200宗新增病例，因此才會被稱為「東方美女病」。

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責任編輯：羅嘉欣